Шольц заявил о желании продолжить помогать Украине, несмотря на проблемы с бюджетом

По словам канцлера ФРГ, Германия хочет "смягчить последствия российской агрессивной войны против Украины"

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Германии намерены продолжать поддерживать Украину и реализовывать меры по смягчению последствий конфликта для ФРГ, несмотря на блокировку бюджетных €60 млрд и заморозку финансирования ряда проектов. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в видеообращении к гражданам, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Глава правительства ФРГ отметил, что многие жители задаются вопросом, продолжат ли власти оказывать финансовую помощь, в частности для сдерживания цен на энергию. "Конституционный суд постановил, что в таких особых ситуациях помощь и впредь возможна", - сказал Шольц. Тем не менее, по его словам, решение суда о неправомерности перераспределения кабинетом десятков миллиардов евро "имеет конкретные последствия для государства и многих земель как в этом, так и в последующие годы".

"В свете этого решения мы тщательно переработаем бюджет на следующий год, быстро, но с необходимой тщательностью", - заверил канцлер, сообщив, что 28 ноября выступит в Бундестаге с правительственным заявлением по этой тематике.

"Во-первых, мы хотим смягчить последствия российской агрессивной войны против Украины и ее влияние на нашу страну. Во-вторых, мы хотим поддерживать Украину", - утверждал Шольц. Среди других приоритетных задач в сложившихся условиях он назвал укрепление сплоченности германского общества, модернизацию страны, создание рабочих мест и достижение климатической нейтральности.

В свою очередь министр финансов ФРГ Кристиан Линднер утверждает, что Берлин продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на бюджетные проблемы в Германии. "Поддержка Украины не подлежит сомнению", - сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд. 11 ноября газета Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщила, что правительство Германии намерено увеличить в следующем году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд.

Ранее Конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. Правительство Шольца направило €60 млрд, которые предназначались в дополнительном бюджете 2021 года для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность. Суть претензий сводилась к необходимости соблюдать строгую фискальную политику Германии. Для особых ситуаций есть исключения, и именно во время пандемии кредиты (даже в таком большом объеме), по мнению правительства, были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода запрещено. Конституционный суд встал на сторону истцов.

21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета текущего года в связи с решением Конституционного суда о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств в размере 60 млрд евро. В Минфине пояснили, что данный шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получать одобрение.