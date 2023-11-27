Мимо цели. Россия доказала превосходство над НАТО в области РЭБ

The Economist: Запад не смог помочь Украине в области радиоэлектронной борьбы

Россия в ходе конфликта на Украине продемонстрировала полное превосходство над натовскими системами радиоэлектронной борьбы, пишет The Economist. Поставляемые Киеву ракеты западного производства перестали попадать в цели, а беспилотники стали регулярно выходить из строя.

Вероятно, Запад мало что сможет или захочет сделать, чтобы помочь Украине

Когда речь заходит о том, что именно нужно Украине в ее затянувшейся борьбе против российских вооруженных сил, основное внимание уделяется технике, а именно танкам, истребителям, ракетам, батареям ПВО, артиллерийским орудиям и огромному количеству боеприпасов. Однако у Украины есть еще одно слабое место, которое мало кто обсуждает. Речь о значительном отставании Украины в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и ее западные союзники до сих пор не проявили почти никакого интереса к тому, чтобы попытаться решить эту проблему.

По словам Сета Джонса (Seth Jones) из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Россия в течение многих лет уделяла "огромное внимание" тому, чтобы использовать свой военно-промышленный комплекс для разработки и производства весьма впечатляющего спектра средств РЭБ, способных противостоять современным натовским сетевым системам. Между тем Украина, по словам ее главнокомандующего генерала Валерия Залужного, на момент начала боевых действий имела в своем распоряжении в основном системы РЭБ советской эпохи. Сперва эта разница в потенциале имела лишь ограниченное влияние, но, когда линии соприкосновения более или менее стабилизировались и российские войска закрепились на своих позициях, они сумели развернуть мощные средства РЭБ там, где они способны оказывать наибольшее воздействие.

В марте Украина обнаружила, что ее снаряды "Эскалибур" с GPS-наведением внезапно начали отклоняться от курса из-за помех, создаваемых российскими системами РЭБ. Нечто подобное начало происходить и с управляемыми бомбами JDAM-ER, которые Америка передала украинским ВВС. Бить мимо целей стали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS. В настоящее время в некоторых районах большинство снарядов GMLRS сбиваются с курса.

Еще больше тревоги вызывает способность российских средств РЭБ эффективно противостоять множеству дешевых беспилотных летательных аппаратов, которые украинские войска используют для решения самых разных задач, от тактической разведки и обеспечения связи на поле боя, до нанесения ударов по таким целям, как танки и командные узлы.

Украина обучила целую армию операторов беспилотников численностью около 10 тысяч человек, которые теперь непрерывно играют в "кошки-мышки" со все более искусными операторами российских систем РЭБ. Излюбленные дроны украинцев – это дешевые дроны, стоимость которых не превышает 1000 долларов, и в настоящее время Украина производит их в огромных количествах. Однако под воздействием российских средств РЭБ, которые либо выводят из строя системы наведения дронов, либо глушат каналы радиоуправления, из-за чего те лишаются связи со своими операторами, украинские силы порой теряют более 2 тысяч беспилотников в неделю. Поврежденные или потерявшие связь с оператором дроны бесцельно кружат, пока у них не разрядятся батареи и они не упадут на землю.

Пока такие варианты решения проблемы, как повышение устойчивости дронов к радиоэлектронному подавлению или оснащение их искусственным интеллектом, чтобы они могли выполнять свои миссии в отсутствие связи с оператором-человеком, не представляются возможными – по крайней мере в случае с маленькими и недорогими беспилотниками. Пока количество по-прежнему преобладает над качеством, однако, вполне возможно, у России и здесь есть преимущество. Теперь в небе над передовой летает множество российских дронов. По оценкам украинских военных, в районе Артемовска (Бахмута) Россия развернула в два раза больше ударных беспилотников, чем могут развернуть силы Киева.

Все более очевидный успех России в битве дронов отчасти объясняется плотностью систем РЭБ, которые она сумела развернуть благодаря своим многолетним инвестициям в эту сферу. В докладе, который в мае опубликовали Джек Уотлинг (Jack Watling) и Ник Рейнольдс (Nick Reynolds) из Королевского института оборонных исследований в Лондоне, говорилось, что русские развернули по одной крупной системе РЭБ на каждые 10 километров вдоль всей линии фронта. По мнению авторов доклада, из всего разнообразия российских систем РЭБ наиболее опасной для украинских беспилотников является комплекс РЭБ на колесном шасси "Шиповник-АЭРО". Радиус его действия составляет 10 километров, и он способен перехватывать контроль над беспилотником, одновременно получая координаты места, откуда этот дрон управляется оператором, с точностью до метра, а затем передавать эти координаты артиллерийским батареям.

Украина, которой пришлось стартовать с гораздо более низкого уровня технической оснащенности и оперативных навыков, сталкивается с массой трудностей в попытках разработать собственные средства РЭБ, которые могли бы сравниться с российскими. Некоторого прогресса все же удалось добиться. В настоящий момент идет развертывание системы "Покрова". Она способна подавлять спутниковые навигационные системы, "обманывать" их, заменяя настоящие сигналы ложными, тем самым заставляя ракету думать, что она находится там, где ее нет.

Система "Покрова" должна быть очень эффективна против барражирующих боеприпасов. Однако она окажется гораздо менее действенной против крылатых ракет, которые в основном полагаются на системы обзорно-сравнительной навигации – они сравнивают рельеф местности под собой с данными из библиотеки карт, а не полагаются на нее полностью. Наряду с "Покровой" появляются и комплексы "Франкенштейн", которые представляют собой результат украинской изобретательности и в которых советские системы соединяются с современными технологиями.

Тем не менее, в вопросе противостояния России в области РЭБ Украине сильно не хватает помощи со стороны ее западных союзников. По словам Джонса, если говорить об Америке, то ситуация вряд ли изменится. Средства РЭБ попадают в категорию таких технологий, передача которых ограничена действующим режимом экспортного контроля, и госдепартамент жестко следит за его соблюдением.

Эксперт по Украине Нико Ланге (Nico Lange), являющийся научным сотрудником Мюнхенской конференции по безопасности, тоже настроен пессимистично. Во-первых, он подозревает, что натовские средства РЭБ, возможно, не дотягивают до уровня средств, имеющихся в распоряжении России. Более того, если речь заходит о новейших системах, по мнению Ланге, западные союзники, в первую очень американцы, не хотят демонстрировать России все свои секреты, потому что масса полезной практической информации – касательно частот и используемых методов переключения каналов – скорее всего, рано или поздно окажется в руках китайцев.

По словам Ланге, Запад может помочь Украине напрямую, в частности использовать свои разведывательные беспилотники дальнего радиуса действия для более систематического сбора данных о применяемых Россией методах создания помех и постановки ложных сигналов, а также совместно с украинцами заняться разработкой средств противодействия. В противном случае Украине, похоже, придется решать актуальную проблему РЭБ по большей части самостоятельно.