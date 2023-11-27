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ТАСС

В Киеве заявили, что Запад не будет постоянно помогать Украине

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сложности с выделением новых траншей финансовой и военной помощи связаны с тем, что никто не ожидал, что СВО России на Украине "будет идти столько времени"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Страны Запада не будут "кормить" Украину постоянно, получать помощь из-за рубежа будет все труднее. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, сложности с выделением новых траншей финансовой и военной помощи Киеву связаны с тем, что никто не ожидал, что специальная военная операция (СВО) России на Украине "будет идти столько времени". "Чем дальше, тем будет сложнее. Это надо признать, - сказал Данилов в интервью телеканалу "Говорит великий Львов". - И не надо считать, что нас будут кормить всю жизнь и мы всю жизнь будем получать помощь".

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что желающих выделять деньги Украине в западных странах становится все меньше и меньше, а Киеву все сложнее просить о новом финансировании. При этом глава ведомства выразил готовность проводить все необходимые реформы, лишь бы поддержка от Запада поступала своевременно и в полном объеме.

Американская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате публично высказались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Что касается Европы, то Еврокомиссия 20 июня призвала страны Евросоюза сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, которые необходимы для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года и военной помощи в объеме €20 млрд. Это предложение было встречено без энтузиазма в странах ЕС, бюджеты которых пострадали от экономических проблем, связанных с антироссийскими санкциями. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты. 

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