Французский флот заказал семь новых корветов

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Французский флот разметил заказ на семь новых корветов проекта Patrouilleur Hauturier в рамках реализации программы OPV («Патрульные надводные корабли»). Общая стоимость контракта составляет €900 млн.

Как указывается в издании Naval News, новые корабли придут на замену проектам Avisos и Flamant, представители которых в настоящее время проходят службу в ВМС страны, но находятся в плохом состоянии. Новая программа позволит восполнить дефицит в сегменте кораблей второго ранга.

Разработка OPV Patrouilleurs Hauturiers была запущена в октябре 2020 года, проект был готов через год. Корабли будут иметь водоизмещение около 2400 тонн, хотя первоначальные требования предусматривали около 2000 тонн. Суда смогут вместить до 84 человек личного состава (экипаж и пассажиры). Дальность хода составит 6000 морских миль. Они будут оснащены вертолетами следующего поколения RHIB ВМС Франции (EDO 4G и ETRACO NG) и HIL Guépard Marine (H160M).

Панорамный мостик обеспечивает 360-градусный обзор вокруг корабля. В состав бортового оборудования войдет ряд современных систем, включая гидролокатор Bluewatcher, радар наблюдения NS50 и комплекс идентификации «свой-чужой». Ожидается, что корабли будут оснащены новой морской артиллерийской установкой Rapidfire от Nexter и Thales, системой боевого управления SETIS-C от Naval Group и автоматизированной системой управления Shipmaster.

И последнее, но не менее важное: Naval Group недавно представила новую модульную [ракетную] пусковую установку, которую французский судостроитель поставит флоту для размещения на новые OPV

- говорится в издании.