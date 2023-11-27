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Узбекистан получил беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и Wing Loong 1

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Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, президент Узбекистана и верховный главнокомандующий вооруженными силами Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть ВВС Узбекистана в Сурхандарье. Там ему были впервые публично продемонстрированы полученные Узбекистаном большие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты класса MALE - турецкие Bayraktar TB2 и китайские Wing Loong 1 (Pterodactyl 1).

Поступившие на вооружение ВВС Узбекистана турецкие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, ноябрь 2023 года (с) пресс-служба президента Узбекистана

Поступивший на вооружение ВВС Узбекистана китайский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Wing Loong 1, ноябрь 2023 года (с) пресс-служба президента Узбекистана

Другие поступившие на вооружение ВВС Узбекистана беспилотные летательные аппараты, ноябрь 2023 года (с) пресс-служба президента Узбекистана

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  • В новости упоминаются
Страны
Узбекистан
Продукция
Pterodactyl I
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