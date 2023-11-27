Войти
Военное обозрение

На фоне проблем с новой машиной БМП Warrior остается на службе британской армии

511
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Бронемашина Ajax разрабатывается британской оборонкой с 2010 года. Проект оказался проблемным и постоянно сопровождается техническими трудностями, в связи с чем новая БМП никак не может поступить на вооружение армии.

При этом она должна еще в 2017 году прийти на замену БМП Warrior, которая серийно выпускалась в 1985-1994 годах. В настоящее время списание данных машин запланировано на 2025 год. Однако на фоне проблем с заменой в лице Ajax старая техника еще послужит британской армии.

Как указывается в издании European Security & Defense, компания Rheinmetall получила заказ от военного ведомства Британии, предусматривающий поставку систем обзора для водителей Trailblazer-HD90W-IR, которые будут установлены на 359 БМП Warrior в течение второго квартала 2024 – начале 2025 годов.

Источник изображения: topwar.ru

Это свидетельствует о том, что парк Warrior останется в строю значительно дольше заявленной на данный момент даты вывода из эксплуатации в 2025 году. С учетом задержек с поставкой Ajax парк Warrior продолжит службу на протяжении 2020-х годов (по крайней мере, 359 единиц из примерно 388 числящихся в войсках, по данным IISS)

- говорится в издании.

Камеры заднего вида Trailblazer будет устанавливаться на Warrior в целях безопасности движения. Решение об их закупке было принято после несчастного случая в июне 2022 года, когда офицер британской армии из 5-го стрелкового батальона погиб на равнине Солсбери после того, как его задним ходом сбил Warrior, водитель которого не был осведомлен, что кто-то находится сзади управлявшейся им машиной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
13.04.2012
В разработке и производстве вооружений надо идти по китайскому пути – преподаватель индийской Бизнес-школы
31.12.2011
Поставка ОБТ «Леопард-1A5 BR» СВ Бразилии завершится в январе
18.11.2011
Начальник Генштаба рассказал об отсталости российских вооружений
18.08.2011
Армия США продолжает затягивать программу GCV
07.06.2011
Британская башня Scout SV проходит огневые испытания на пять месяцев раньше запланированного срока
05.03.2011
Минобороны выбрало поставщика немецкой брони
24.01.2011
«Рейнметалл» заключила долгосрочный контракт на поставку боеприпасов ВС Нидерландов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 22:41
  • 1
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:25
  • 56967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.11 21:23
  • 44
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 27.11 21:17
  • 83
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией
  • 24.11 14:30
  • 0
«Где деньги, (Зин) Сьвета?»: Как распределяется помощь для беглых белорусов