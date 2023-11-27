На фоне проблем с новой машиной БМП Warrior остается на службе британской армии

Источник изображения: topwar.ru

Бронемашина Ajax разрабатывается британской оборонкой с 2010 года. Проект оказался проблемным и постоянно сопровождается техническими трудностями, в связи с чем новая БМП никак не может поступить на вооружение армии.

При этом она должна еще в 2017 году прийти на замену БМП Warrior, которая серийно выпускалась в 1985-1994 годах. В настоящее время списание данных машин запланировано на 2025 год. Однако на фоне проблем с заменой в лице Ajax старая техника еще послужит британской армии.

Как указывается в издании European Security & Defense, компания Rheinmetall получила заказ от военного ведомства Британии, предусматривающий поставку систем обзора для водителей Trailblazer-HD90W-IR, которые будут установлены на 359 БМП Warrior в течение второго квартала 2024 – начале 2025 годов.

Источник изображения: topwar.ru

Это свидетельствует о том, что парк Warrior останется в строю значительно дольше заявленной на данный момент даты вывода из эксплуатации в 2025 году. С учетом задержек с поставкой Ajax парк Warrior продолжит службу на протяжении 2020-х годов (по крайней мере, 359 единиц из примерно 388 числящихся в войсках, по данным IISS)

- говорится в издании.

Камеры заднего вида Trailblazer будет устанавливаться на Warrior в целях безопасности движения. Решение об их закупке было принято после несчастного случая в июне 2022 года, когда офицер британской армии из 5-го стрелкового батальона погиб на равнине Солсбери после того, как его задним ходом сбил Warrior, водитель которого не был осведомлен, что кто-то находится сзади управлявшейся им машиной.