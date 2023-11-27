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"До весны не увидим". Американские "Абрамсы" не подошли для украинской зимы

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Американский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams.
Источник изображения: © U.S. Army / Spc. Hubert Delany

BI: до весны от танков "Абрамс" на Украине мало пользы

Зимой из-за погодных условий от американских танков на Украине не будет пользы, пишет Business Insider. По мнению аналитиков, Киев не станет использовать их до весны. Более того, у ВСУ таких машин слишком мало, чтобы они оказали какое-то существенное влияние на ход конфликта.

В сентябре Соединенные Штаты отправили на Украину 31 современный танк М1А2 "Абрамс". Однако на полях сражений эти машины никто не видел.

Аналитики рассказали изданию Business Insider, что "Абрамсы" трудно использовать надлежащим образом из-за плохой погоды и мощных оборонительных рубежей российской армии. До весны американские танки вряд ли появятся на поле боя, считают эксперты.

"Фронт стабилен, и украинцы наверняка держат их в резерве", – сказал полковник морской пехоты в отставке Марк Кансиан (Mark Cancian), ныне работающий старшим советником в Центре стратегических и международных исследований.

Получив в сентябре первую партию "Абрамсов", украинцы могли объединить их с боевыми машинами пехоты М2 "Брэдли" американского производства, сказал Кансиан в разговоре с Business Insider. "Брэдли" были поставлены раньше, и их присутствие на поле боя уже заметно.

По словам Кансиана, в условиях зимы отправлять в бой мелкие группы в составе "Брэдли" и "Абрамсов" было бы неэффективно. Кроме того, эти машины трудно обслуживать и обеспечивать в материально-техническом плане.

Зимой на Украине грязь, дождь, мороз и снег, и вождение танка в таких условиях – сущий ад. Такие условия помешали осуществить крупные прорывы прошлой зимой, о чем сообщал Шинед Бейкер (Sinéad Baker) из Business Insider.

По словам Кансиана, украинские войска "наверняка ждут нужного момента", возможно, весны, когда можно будет начать новое наступление.

Эксперт по России из Института изучения войны (Institute for the Study of War) Катерина Степаненко (Kateryna Stepanenko) рассказала, что у ее коллег нет никакой информации о применении "Абрамсов" в бою.

То же самое она сказала Кансиану, отметив, что из-за дождя и грязи применять тяжелую военную технику невозможно.

Учредитель немецкого Центра европейской стойкости (European Resilience Initiative Center) Сергей Сумленный (Sergej Sumlenny) заявил, что США упустили подходящий момент для отправки "Абрамсов". Союзники задержали поставку современных танков, и российская армия получила запас времени для создания мощных и хорошо укрепленных оборонительных позиций, отметил эксперт.

Россия вырыла многокилометровые траншеи, установила в несколько рядов противотанковые надолбы и создала плотные минные поля. Поэтому у западных танков мало шансов отличиться на поле боя, рассказал Сумленный Business Insider.

В качестве примера он привел июльское наступление 47-й механизированной бригады в Запорожской области. По словам эксперта, украинские войска лишились большого количества БМП "Брэдли", когда направили их штурмовать российские оборонительные линии.

Тогда было уничтожено 34 из ста машин "Брэдли", об этом сообщает сайт по изучению военных действий Oryx, получающий информацию из открытых источников. "Это был единственный случай, когда украинцы применили западную бронетехнику в лобовой атаке", – сказал Сумленный. Больше они пробовать не хотят.

Сейчас, когда российские оборонительные линии простираются на тысячу с лишним километров, 31 американский "Абрамс" – это слишком мало, их не хватит, чтобы сыграть "решающую роль" в боевых действиях. "Это всего по три танка на сотню километров. Это даже смешно", – заявил он.

Украинское министерство обороны не откликнулось на просьбу Business Insider дать комментарий.

Автор статьи: Тиболт Спирлет (Thibault Spirlet)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
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Украина
Продукция
Bradley
M1 Abrams
SA 330
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