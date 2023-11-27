Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»

Источник изображения: topwar.ru
В сети появились кадры с обгоревшим остовом бронемашины, в которой зарубежные обозреватели опознали недавно поступивший на вооружение ВС РФ новый бронированный гусеничный вездеход.
- указывается в издании Zona Militar.
«Пластун-СН» является легкой гусеничной машиной, предназначенной для использования в качестве бронетранспортера в условиях разнообразного рельефа, особенно в труднодоступных районах, где тяжелой технике трудно действовать.
Производитель указывает на высокий уровень локализации производства: почти 90% деталей выпускаются российской промышленностью, в том числе 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. от «АвтоВАЗ».
- говорится в издании.
Источник изображения: topwar.ru
«Пластун» изначально был разработан в качестве гражданской машины, обладающей амфибийными возможностями. Это изделие вызвало интерес у Минобороны, которое заказало разработку военной версии для использования сухопутными войсками.
В текущем году был представлен вариант «СН» (специального назначения). Данная модификация получила усиленный корпус, способный выдерживать попадание пуль калибра от 9x19 мм до 7,62x39 мм. Также были представлены и другие версии, например, вариант огневой поддержки, вооруженный 82-мм минометом.
- отмечается в издании.