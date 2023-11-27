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Военное обозрение

Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры с обгоревшим остовом бронемашины, в которой зарубежные обозреватели опознали недавно поступивший на вооружение ВС РФ новый бронированный гусеничный вездеход.

Зафиксирована первая потеря боевой машины «Пластун-СН». Данная модель поступила на вооружение всего несколько недель назад

- указывается в издании Zona Militar.

«Пластун-СН» является легкой гусеничной машиной, предназначенной для использования в качестве бронетранспортера в условиях разнообразного рельефа, особенно в труднодоступных районах, где тяжелой технике трудно действовать.

Производитель указывает на высокий уровень локализации производства: почти 90% деталей выпускаются российской промышленностью, в том числе 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. от «АвтоВАЗ».

Имея возможность перевозить 8 пехотинцев, «Пластун-СН» обладает характеристиками, необходимыми для эксплуатации в сложных условиях украинского фронта, где требуется высокая проходимость. Здесь машины всех типов могут утонуть в грязи или с трудом передвигаются по колее, которая еще неделю назад являлось проселочной дорогой

- говорится в издании.

Источник изображения: topwar.ru

«Пластун» изначально был разработан в качестве гражданской машины, обладающей амфибийными возможностями. Это изделие вызвало интерес у Минобороны, которое заказало разработку военной версии для использования сухопутными войсками.

В текущем году был представлен вариант «СН» (специального назначения). Данная модификация получила усиленный корпус, способный выдерживать попадание пуль калибра от 9x19 мм до 7,62x39 мм. Также были представлены и другие версии, например, вариант огневой поддержки, вооруженный 82-мм минометом.

Одним из слабых мест «Пластун-СН» является отсутствие верхней защиты десантного отделения, которое прикрывается брезентом. Это немаловажная деталь, поскольку одной из основных угроз являются ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы, а также вездесущая артиллерия. Несмотря на внедорожные возможности машины, ее недостаточная броня не позволяет «Пластуну» действовать на близком к фронту расстоянии

- отмечается в издании.

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Страны
Россия
Компании
АвтоВАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
27.11.2023 22:50
Ученые, конструкторы и заводчане не подводят. Такие "дешевые рабочие лошадки" нужны в каждую  МСР (роту) и 5 штук в распоряжение батальона. Весь вопрос в замшелой бюрократии военного заказчика.
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