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Зимой 2023-2024 гг. российские войска могут продолжить нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Этого опасаются украинские власти.

Как заявил официальный представитель командования воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, Россия накопила 900 ракет для ударов по энергетическим объектам Украины этой зимой. Такой вывод, отмечает спикер ВСУ, основывается на оценке месячного показателя производства ракет на российских предприятиях военной промышленности и подсчете количества месяцев, в течение которых ракеты активно не применялись для ударов по целям на украинской территории.

Игнат отметил, что, по данным украинской военной разведки, Россия якобы способна производить 100 ракет в месяц. Следовательно, 870-900 ракет у РФ, согласно подсчетам командования ВСУ, должно иметься в наличии. Игнат подчеркнул, что речь идет только о дальнобойных ракетах, а есть и другие ракеты, которые тоже могут быть задействованы для ударов по украинским объектам.

Интересно, что ранее представитель командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявляла, будто бы только в Крыму российские войска накопили более 800 ракет и готовятся к их применению.

Отметим, что это – подсчеты украинской стороны. Россия не предоставляет такую информацию, так как она является секретной. Но не исключено, что киевский режим собирается приводить именно эти аргументы для обоснования очередных просьб по поставкам систем противовоздушной обороны и боеприпасам из стран Североатлантического альянса.

Россия наносит удары исключительно по военным объектам, а также по целям, которые могут быть задействованы в военных целях. К ним относятся и объекты энергетической инфраструктуры, снабжающие энергией ВСУ.