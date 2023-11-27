Bild: США и Германия намерены вынудить Украину к переговорам с Россией

Как отметила газета, Вашингтон и Берлин планируют это делать, не убеждая президента Украины Владимира Зеленского в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешнего фронта

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. США и Германия хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, не убеждая его в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешнего фронта. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

"Германо-американский план - поставлять Киеву именно то оружие и именно в тех количествах, которое позволило бы украинской армии удержать нынешний фронт, но была бы неспособна отвоевать завоеванные территории", - отметило издание. Источник сообщил газете, что "Зеленский должен сам прийти к пониманию, что дальше так продолжаться не может". "Без требования извне. Он должен по собственной воле обратиться к нации и объяснить, что нужно вести переговоры", - сказал инсайдер.

США и Германия хотят, чтобы Зеленский осознал, что продолжение конфликта для его страны теряет всякий смысл. При этом ни канцлер Олаф Шольц, ни президент США Джо Байден не намерены напрямую требовать от него начать переговоры. Издание напомнило, что США и ФРГ являются крупнейшими поставщиками оружия Киеву.

Bild указала на то, что на фронте для Украины складывается "мрачная" ситуация, "российские войска, пусть и медленно, но продвигаются вперед". По информации газеты, главная цель правительства Германии сейчас заключается в том, чтобы помочь властям в Киеве занять "стратегически выгодную переговорную позицию". "Белый дом и ведомство канцлера координируют свои действия в этом вопросе", - сообщили в правительственных кругах.

По информации Bild, у США и Германии есть и план "Б". "Чего Берлин и Вашингтон хотят как альтернативы переговоров, так это замороженного конфликта без соглашения между его сторонами", - заявил источник в правительственных кругах. В таком случае нынешняя линия соприкосновения станет "своего рода новой границей" между Украиной и Россией. "Это как "Минск" (имеются в виду минские соглашения - прим. ТАСС), только без "Минска", - сказал инсайдер.

Газета отметила, что многие решения по поставкам оружия в ФРГ сейчас принимает ведомство Шольца, а не Минобороны во главе с Борисом Писториусом. По ее данным, последний даже готов передать крылатые ракеты Taurus Украине, но у него "связаны руки".