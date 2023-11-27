Азербайджан заключил контракт на закупку израильского зенитного ракетного комплекса Barak MX

Как сообщили израильские СМИ, в ноябре 2023 года Азербайджан заключил соглашение на сумму 1,2 млрд долл на приобретение в Израиле крупной партии новых наземных зенитных ракетных комплексов средней и большой дальности Barak MX производства компании Israel Aerospace Industries (IAI). Контракт заключен на межправительственной основе с соответствующим экспортным управлением (СИБАТ) министерства обороны Израиля.

Боевая стрельба состоящего на вооружении в Азербайджане израильского ЗРК Barak 8 зенитными управляемыми ракетами Barak 8ER, сентябрь 2023 года (с) министерство обороны Азербайджана

IAI впервые объявила о заключении данного контракта, не называя заказчика, 9 ноября. Детали контракта не раскрываются. Напомним, что ранее Азербайджан стал первым иностранным заказчиком раннего варианта данного ЗРК, еще обозначавшегося Barak 8, заказав по соглашению 2012 года и получив в 2016 году один комплект комплекса с 12 пусковыми установками и 75 зенитными управляемыми ракетами к нему, в том числе в варианте большой дальности Barak 8ER. Комплекс Barak 8 (азербайджанское обозначение Ildirim), по сообщениям, успешно был применен Азербайджаном во Второй Карабахской войне осенью 2020 года.

В рекламируемом сейчас IAI исполнении Barak MX комплекс использует три типа зенитных управляемых ракет (BARAK MRAD, BARAK LRAD и BARAK ER) с дальностью стрельбы до 35, 70 и 150 км соответственно.

Видео проведения в сентябре 2023 года боевых стрельб состоящего на вооружении в Азербайджане ЗРК Barak 8 с зенитными управляемыми ракетами Barak 8ER (с) министерство обороны Азербайджана: