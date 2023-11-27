Войти
Военное обозрение

На вооружение НОАК замечена новая угловая винтовка

561
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайские СМИ опубликовали видео с завершившихся 23 ноября международных учений Peace and Friendship-2023, которые проходили с участием сил Китая, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

В кадре была замечена новая так называемая «угловая» (кривоствольная или перископическая) штурмовая винтовка, появившаяся на вооружении китайских войск.

Как указывается в издании Army Recognition, КНР ранее разработала по меньшей мере три типа оружия, похожих на новое изделие: HD-66, CF-06 и CS LW9.

Как заявлял главный конструктор Цин Шансенг, HD-66 является собственным изобретением, отличным от оригинального израильского CornerShot, хотя и вдохновлен его концепцией. В этом оружии в основном используется пистолет QSZ-92.

CF-06, как и HD-66, базируется на пистолете QSZ-92, но снаряжена дополнительными модулями.

Источник изображения: topwar.ru

CS LW9 отличается от них конструкцией, имеет расположенную снизу рукоятку, которая позволяет поворачивать оружие влево или вправо. В качестве основы могут использоваться пистолеты QSZ-92, NP22 34 и CS LW9.

Угловое стрелковое оружие позволяет бойцам вести наблюдение и огонь из укрытия, не подвергая себя опасности. При этом новейшие китайские технологии дают возможность снаряжать винтовки элементами дополненной реальности, что позволяет солдатам НОАК видеть прицел оружия на своих визорах, обеспечивая большую эффективность при стрельбе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Камбоджа
Китай
Лаос
Малайзия
Таиланд
Проекты
Военные учения
Похожие новости
31.10.2023
РФ настроена продолжать ВТС с заинтересованными странами АТР - Шойгу
27.09.2023
В Приморье начались международные антитеррористические учения "СМОА плюс"
08.08.2023
Минобороны сообщило о проведении международных антитеррористических учений в Приморье
04.08.2023
МО РФ участвует в Мьянме в командно-штабной тренировке по противодействию терроризму
29.03.2019
Поездка на южные моря: что предложит Россия вооруженным силам Малайзии
17.12.2018
Россия примет участие в военно-морских учениях АСЕАН в 2019 году
19.12.2012
Китайский фактор АСЕАН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 22:41
  • 1
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:25
  • 56967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.11 21:23
  • 44
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 27.11 21:17
  • 83
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией
  • 24.11 14:30
  • 0
«Где деньги, (Зин) Сьвета?»: Как распределяется помощь для беглых белорусов