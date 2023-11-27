На вооружение НОАК замечена новая угловая винтовка

Источник изображения: topwar.ru

Китайские СМИ опубликовали видео с завершившихся 23 ноября международных учений Peace and Friendship-2023, которые проходили с участием сил Китая, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

В кадре была замечена новая так называемая «угловая» (кривоствольная или перископическая) штурмовая винтовка, появившаяся на вооружении китайских войск.

Как указывается в издании Army Recognition, КНР ранее разработала по меньшей мере три типа оружия, похожих на новое изделие: HD-66, CF-06 и CS LW9.

Как заявлял главный конструктор Цин Шансенг, HD-66 является собственным изобретением, отличным от оригинального израильского CornerShot, хотя и вдохновлен его концепцией. В этом оружии в основном используется пистолет QSZ-92.

CF-06, как и HD-66, базируется на пистолете QSZ-92, но снаряжена дополнительными модулями.

Источник изображения: topwar.ru

CS LW9 отличается от них конструкцией, имеет расположенную снизу рукоятку, которая позволяет поворачивать оружие влево или вправо. В качестве основы могут использоваться пистолеты QSZ-92, NP22 34 и CS LW9.

Угловое стрелковое оружие позволяет бойцам вести наблюдение и огонь из укрытия, не подвергая себя опасности. При этом новейшие китайские технологии дают возможность снаряжать винтовки элементами дополненной реальности, что позволяет солдатам НОАК видеть прицел оружия на своих визорах, обеспечивая большую эффективность при стрельбе.