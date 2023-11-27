Церемония поднятия флага на ДЭПЛ "Можайск" состоится 28 ноября

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 23.08.2023.

ЦАМТО, 24 ноября. ДЭПЛ проекта 636 "Можайск" будет принята в состав ВМФ России 28 ноября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Адмиралтейских верфей".

"28 ноября 2023 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония поднятия Военно-морского флага РФ на большой дизель-электрической подводной лодке "Можайск" 636 проекта", – говорится в сообщении. Ожидается, что в церемонии примут участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов, гендиректор "Адмиралтейских верфей" Андрей Веселов и гендиректор центрального конструкторского бюро "Рубин" Игорь Вильнит.

Как напоминает агентство, "Можайск" – пятая подводная лодка из шести субмарин серии для Тихоокеанского флота, спущена на воду 27 апреля. "Адмиралтейские верфи" продолжают строительство шестой подлодки серии – "Якутск". "Можайск" и "Якутск" были заложены парно в августе 2021 года. Контракт на их строительство для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В ноябре 2022 года в состав флота вошла четвертая такая субмарина "Уфа". Ранее в состав флота вошли первые три подводные лодки серии – "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Магадан".

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тыс. т, скорость подводного хода – 18 узлов, глубину погружения – 300 м, экипаж – 52 человека, автономность – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью – 400 миль.

Лодки оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 мм (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник.