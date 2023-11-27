Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»

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Украинское правительство заявило о планах создать "Армию роботов" и "Армию РЭБ". Об этом в ходе проходившего во Львове бизнес-форума ForbesTech-2023 заявил министр цифровой трансформации этой страны Михаил Федоров. При этом, Федоров не уточнил, что конкретно он имел в виду.

По словам украинского министра, в этом процессе предполагается опираться на открытый рынок, прозрачность и максимальное привлечение предпринимателей, имеющих опыт в создании подобных продуктов.

Федоров также заявил, что Украина намерена увеличить боевой потенциал своей "армии дронов", призванной компенсировать снижающийся мобилизационный потенциал страны развитием военных технологий.

Ранее главком украинской армии Валерий Залужный предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов для противостояния российским силам в рамках вооруженного конфликта на Украине.

Сообщается, что Залужный увидел роботов на выставке в Нью-Йорке и после возвращения на Украину заявил Зеленскому о необходимости развития подобных технологий, потому что солдаты "рано или поздно закончатся".

На фоне нереалистичных проектов украинского руководства, в США продолжает существовать неопределенность касательно дальнейшего финансирования Киева. В ходе недавней встречи в формате "Рамштайн" представители Пентагона попытались переложить продолжение выполнения взятых ранее обязательств по снабжению и финансированию украинской армии на страны Евросоюза.