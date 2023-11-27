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Интерфакс-АВН

Истребители и ракетные комплексы Черноморского флота отработали нанесение ударов по кораблю "противника"

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Многоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота
Многоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-30СМ совместно с береговыми противокорабельными ракетными комплексами "Бал" и "Бастион" провели тренировку по нанесению ударов по морской цели в Черном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота в ходе выполнения задач боевой подготовки отработали нанесение последовательных ракетных и бомбовых ударов по морской цели во взаимодействии с расчетами береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе учения самолеты Су-24 провели разведку, обнаружили, классифицировали корабль "противника" и передали данные о его местоположении.

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Россия
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Су-30
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