Росгвардия показала кадры перехваченного беспилотника ВСУ, замаскированного под орла

Источник изображения: topwar.ru

С целью обеспечения прорыва своих беспилотных летательных аппаратов к целям на территории Российской Федерации или осуществления ими разведки российских позиций, ВСУ используют самые разные способы маскировки БПЛА. В одном из районов Донецкой Народной Республики (ДНР) военнослужащими Росгвардии был перехвачен беспилотный летательный аппарат, замаскированный под птицу – орла.

Как сообщает Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия, ФСВНГ) РФ, дрон удалось посадить с помощью специальных средств подавления сигнала. После этого подразделения спецназа Росгвардии и военные контрразведчики Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ обнаружили перехваченный дрон.

Специалисты установили, что на дроне были установлены камеры видеонаблюдения. Но самое интересное другое – беспилотник был замаскирован под орла. Сейчас аппарат изучают компетентные службы.

Источник изображения: topwar.ru

В своем Telegram-канале Росгвардия показала кадры перехваченного дрона – «орла». На кадрах – все как положено: голова птицы с клювом, крылья, соответствующая расцветка и обозначенные перья.

Источник изображения: topwar.ru

Судя по всему, украинские военные придали ему вид птицы, очевидно, рассчитывая, что средства противовоздушной обороны ВС РФ проигнорируют появление такого объекта в небе. Ну летит орел и летит, эка невидаль. Однако российские системы обнаружения воздушных целей не подвели.

Источник изображения: topwar.ru

Маскировка дронов под птиц является распространенным способом обеспечения меньшей заметности разведывательных БПЛА. Интересно, что ранее СМИ писали, что подобные дроны использует, к примеру, Сомалийское разведывательное агентство NISA.

Украинские формирования регулярно атакуют российскую территорию с помощью дронов, причем не только освобожденные в ходе специальной военной операции области и республики, но и «старые» регионы страны. Кроме того, беспилотники играют важную роль в разведке позиций российских войск и передаче целей артиллерии противника.