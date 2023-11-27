Италия может продать Индонезии два многоцелевых морских патрульных корабля класса PPA

Головной построенный итальянским судостроительным объединением Fincantieri для ВМС Италии "многоцелевой патрульный корабль" Р 430 Paolo Thaon di Revel типа Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) впервые выходит в море на заводские ходовые испытания из Специи, 12.11.2019.

ЦАМТО, 24 ноября. Италия намерена продать Индонезии два многоцелевых морских патрульных корабля PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura / Multifunction Offshore Patrol Vessel).

Как сообщает ресурс Ilsecoloxix.it, сделка еще не состоялась, однако переговоры близятся к завершению. Речь идет о двух кораблях, которые уже построены (для ВМС Италии) или будут построены на верфи Fincantieri в Муджиано. Переговоры между двумя странами стали результатом турне корабля PPA Francesco Morosini (P-431) по Индо-Тихоокеанскому региону.

По данным информированных источников, индонезийской стороне могут быть проданы два еще не введенных в строй, но уже готовых к применению по назначению корабля: Giovanni delle Bande Nere (P-434) и Marcantonio Colonna (P-433).

Первый корабль, Giovanni delle Bande Nere (P-434), был спущен на воду в 2022 году в Рива-Тригосо, а затем перемещен на верфь в Муджиано для дооснащения. Он является первым кораблям PPA в полнофункциональной версии. Его поставка ВМС Италии запланирована на 2024 год. Корабль Marcantonio Colonna (P-433) также уже построен и спущен на воду.

Переговоры между двумя странами начались весной текущего года и продолжились летом. Покинув 6 апреля Специю, Francesco Morosini (P-431) посетил несколько портов в АТР, в том числе Джакарту.

Для справки:

Итальянская компания Fincantieri 10 июня 2021 года объявила о подписании с Минобороны Индонезии контракта на поставку 6 новых фрегатов класса FREMM, а также 2 модернизированных фрегатов класса "Маэстрале" из состава ВМС Италии и сопутствующую логистическую поддержку. Стоимость продажи, сроки поставки кораблей, а также степень участия в проекте индонезийских компаний пока не раскрывались.

Как ранее сообщал ЦАМТО, строительство кораблей PPA осуществляется Fincantieri в рамках реализуемой с начала 2015 года программы по восстановлению ВМС Италии, общая стоимость которой оценивается в 5,4 млрд. евро (5,8 млрд. долл.).

Контракты на строительство одного корабля обеспечения LSS и 6 многоцелевых патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным Fincantieri и подразделением Selex ES компании Finmeccanica. В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на поставку седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Как планируется, семь кораблей PPA будут выполнены в трех различных конфигурациях (Full Combat, Light Plus и Light), водоизмещение которых будет варьироваться от 5830 до 6270 т.

Спуск на воду головного корабля PPA, Paolo Thaon di Revel (P430), состоялся в июне 2019 года. Он был передан ВМС Италии 18 марта 2022 года.

Резка стали для второго корабля серии, Francesco Morosini (P431), началась в октябре 2017 года, закладка киля прошла в феврале 2018 года, а спуск на воду – в мае 2020 года.

К настоящему времени спущены на воду шесть кораблей серии. В стадии постройки находится еще один. Предполагалось, что по одному кораблю PPA будут передаваться ВМС Италии ежегодно в период 2022-2026 гг., за исключением 2024 года, когда будут поставлены два корабля.