Общая угроза. Стало известно, как страны ОДКБ будут противостоять НАТО

Asharq Al-Awsat: ОДКБ сделала новый шаг для борьбы с общими внешними угрозами

В Минске прошел саммит ОДКБ, сообщает Asharq Al-Awsat. В связи с общей угрозой в виде расширения НАТО страны организации сделали важный шаг в рамках противостояния альянсу: договорились о создании единой системы ПВО и коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделала еще один шаг в рамках противостояния общим внешним угрозам. Пять из шести глав стран – членов ОДКБ договорились создать единую систему противовоздушной обороны и систему коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан в ходе саммита ОДКБ, состоявшегося вчера в Минске, подписали ряд документов о мерах по развитию системы кризисного реагирования и расширению военного сотрудничества и партнерства в сфере безопасности.

Отказ Армении от участия в мероприятии стал серьезным вызовом единству и сплоченности ОДКБ, однако Кремль выразил надежду, что Ереван продолжит сотрудничество со своими региональными партнерами.

Пять глав стран – членов ОДКБ подписали ряд документов, в том числе декларацию и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы кризисного реагирования, тем самым выражая поддержку Москве и Минску, противостоящим общеизвестной угрозе, а именно наращиванию сил НАТО у их границ.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что совместная декларация, принятая по итогам саммита, призвана "подчеркнуть основополагающие принципы деятельности организации и продемонстрировать ее позицию по актуальным вопросам международной безопасности". Со своей стороны, президент России Владимир Путин, принимавший участие в этой встрече, заявил, что члены ОДКБ оперативно согласовали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки.

"Важно, что и в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами, имею в виду Шанхайскую организацию сотрудничества и СНГ", – добавил Путин.

Российский лидер отметил, что "благодаря продуктивному взаимодействию и по линии МИД, и министерств обороны, и советов безопасности, парламентов оперативно согласовывались позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки".

"Особо отмечу предпринимаемые совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ", – заявил президент России.

Путин добавил: "Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров".

Пять глав стран – членов ОДКБ подписали ряд документов, регулирующих структуру сотрудничества и механизмы действий. Несмотря на это, отсутствие Армении бросило тень на будущее организации, которую Ереван обвиняет в невыполнении возложенных на нее обязательств. Устав ОДКБ гласит, что агрессия в отношении одного из участников блока (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) рассматривается как агрессия против всех членов организации. Однако страны-члены решили дистанцироваться от конфликта Армении и Азербайджана.

Ереван отказался от участия в саммите ОДКБ. Более того, он попросил своих партнеров по ОДКБ снять с повестки документ о "коллективной поддержке Армении", что увеличивает вероятность скорого выхода Армении из этой организации.

С другой стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко, чья страна председательствовала на этом саммите, похоже, был уверен, что предпринятые шаги укрепят сплоченность и способствуют совместной работе в условиях текущего противостояния, которое Москва и Минск ведут с Западом. В своей заключительной речи Лукашенко намекнул на новые решения по укреплению безопасности стран – членов ОДКБ.

Лукашенко заявил, что только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене. Ранее Москва разместила нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Этот шаг, по словам Лукашенко, связан с расширением НАТО на Восток.

Он пояснил: "Мы за такими так называемыми оборонительными маневрами [стран НАТО] наблюдаем давно. С того момента, как в 1996 году вывели из Белоруссии ядерное оружие. Чем все закончилось – расширением НАТО на Восток".

"Упреки в сторону Белоруссии из-за размещения на белорусской территории российского тактического ядерного оружия абсурдны. Мы никому не угрожаем, но реалии сегодняшнего дня таковы – только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе", – добавил он.

Между тем, детали соглашения о создании единой региональной системы ПВО в ходе саммита не были раскрыты. Именно об этом Путин обмолвился накануне своей поездки в Минск, когда заявил, что "работа по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ вышла в финальную стадию", и отметил, что "Москва поставила Таджикистану два дивизиона С-300".

"В целом мы готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом", – заявил российский лидер.

Как сообщили в Кремле, на повестке дня – ключевые вопросы взаимодействия между членами организации, а именно совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы; вопросы внешнеполитической координации, военного сотрудничества, борьбы с международным терроризмом, борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, а также вопросы биобезопасности.

В итоговом заявлении саммита ОДКБ подтверждена согласованность позиций по внешней политике и острым региональным вопросам, включая конфликт на Ближнем Востоке. Пять глав стран – членов ОДКБ призвали к скорейшему прекращению боевых действий в секторе Газа и облегчению поступления гуманитарной помощи. Участники совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ провели предварительные встречи, на которых согласовали пакет документов к саммиту. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил: "Организация завершила предыдущий план и создала механизмы для перехода к новому этапу своего развития".

Автор: Раед Джабер (رائد جبر)