«Способна обойти комплекс активной защиты»: во Франции разрабатывается новая противотанковая ракета TAP

Источник изображения: topwar.ru

Некоторые современные модели противотанковых ракет имеют так называемый режим «атаки сверху» (top attack): они способны поражать бронетехнику на уровне ее башни, то есть в наиболее уязвимом месте. С распространением в армиях комплексов активной защиты стало необходимо, чтобы ПТУР могли противодействовать этой контрмере.

Франко-германский исследовательский институт в Сен-Луи (ISL) представил на днях проект TAP (Top Attack Projectile). Как указывается на сайте ISL, работы направлены на то, чтобы придать боеприпасу динамическую траекторию полета, которая позволит использовать уязвимости современной брони. Проще говоря, боеприпас будет заходить на цель по вертикали, что даст возможность атаковать верхнюю полусферу танка с любого ракурса.

Источник изображения: topwar.ru

Первые испытания являются многообещающими, поскольку они позволили поражать цели с субметровой точностью – [отклонение составило] менее 40 сантиметров от предполагаемой точки поражения

- заявил один из разработчиков из ISL.

Источник изображения: topwar.ru

Боеприпас TAP

На данный момент это возможно только с помощью использования геолокации и спутниковой навигации (GNSS), которые могут быть подвержены помехам со стороны средств РЭБ. Поэтому в будущем планируется обойти без GNSS, установив камеру и алгоритмы слежения непосредственно на управляемый боеприпас.