«Создан на основе советской «Иглы»: Словакия закупила польские ПЗРК Piorun, а также израильские комплексы Barak MX

Источник изображения: topwar.ru

Словакия при прежнем правительстве утратила возможности ПВО в связи с передачей зенитных систем ВСУ. Перед новыми властями стоит задача восстановления потенциала противовоздушной обороны.

Как указывается в издании European Security & Defense, появились подробности о закупке Братиславой новых систем ПВО: израильского ЗРК средней дальности Barak MX с тремя ПУ, каждая из которых оснащена 8 ракетами, стоимостью €128 млн, и 36 польских ПЗРК Piorun на общую сумму почти €66 млн.

Процесс закупок начался 31 мая 2023 года, когда военное ведомство разослало запросы о предложениях послам 11 отобранных стран.

Последующая оценка, проведенная группой из примерно 60 экспертов в августе 2023 года, оценивала заявки на основе критериев в области технических возможностей, закупочной цены, затрат на жизненный цикл, сроков поставки, подготовки расчетов и участия национальной промышленности.

В части ЗРК первое место занял Barak MX, который обеспечивает различную дальность действия в зависимости от используемой ЗУР: 35 км (средняя), 70 км (большая) и 150 км (увеличенная), а касательно ПЗРК приоритет отдали Piorun.

Источник изображения: topwar.ru

Польский Piorun занял второе место, однако он имеет ряд преимуществ, в том числе предлагается втрое большее количество пусковых установок по сравнению с другими заявками, а также имеется совместимость с уже используемой системой 9K38 «Игла». Поэтому выбор был сделан в его пользу

- говорится в издании.

Piorun представляет собой модернизированную версию ПЗРК Grom, созданного на основе советской «Иглы». ПЗРК Piorun оснащен новой ракетой малой дальности с дистанцией действия от 400 м до 6 км и способностью поражать воздушные цели на высотах от 10 м до 4 км. Он оборудован неконтактным взрывателем, что повышает его эффективность при перехвате малоразмерных угроз, включая беспилотные БПЛА.