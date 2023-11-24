Я инженер на сто тысяч рублей

В феврале текущего года Н.П. Патрушев озвучил, что в одном только авиапроме недобор инженеров в 14 000 человек. В целом же нехватка инженерных и управленческих кадров в ОПК превышает 100 000 штатных единиц.

Чем же объясняется дефицит инженеров на рынке труда?

Огромное и неизбежно негативное влияние оказали мобилизационные мероприятия, в ходе которых Россию оставил без малого миллион вынужденных эмигрантов. За 100 лет – это абсолютный антирекорд. Значительное количество ИТР, подготовленных западными производствами, корпорации забрали с собой, уходя из РФ.

Есть проблемы со стажировками для студентов. Этот показатель снизился с 80% до 60% (по итогам опроса «Анкор) Повторяется история, которая ранее коснулась продажников и маркетологов: ищут инженеров с хорошим опытом, сокращают расходы на обучение, что инженерно-технического персонала в свободном поиске в перспективе не прибавляет.

Нельзя не учитывать и мировые тренды, являющиеся следствием пандемии и четвертой промышленной революции, цифровизации всего и вся. Многие проектировщики, конструктора, архитекторы – перешли на удаленку, набирают проекты и зарабатывают столько, что продать им нахождение в офисе с полной загрузкой возможно, только оперируя цифрами от 130 – 150 т.р. Такие зарплаты в оборонно-промышленном комплексе редкость. Не вспоминая о том, что ежегодный рост сферы услуг для физ. лиц составляет 10-12 % даже при нашей нестабильной экономике, находящейся в трансформационном переходном периоде. Работники больше не зависят от работодателей, имея дополнительный, либо ключевой доход в качестве самозанятых. Зарплатные ожидания инженеров при этом растут вслед за инфляцией уже ежемесячно.

Сохраняются надежды, что можно осуществить подбор инженеров из регионов, но следует четко понимать, что региональный подбор еще менее объемоемкий в плане персонала, чем в СПб или Москве. Все специалисты, кто смог, перебрались в центральные города, но и здесь подбор инженеров упирается в почти непреодолимые препятствия меняющейся hr-парадигмы.

Разворачивается эпическая борьба за профессионалов на территории бизнеса. В третьем квартале 2023 на кадровый голод пожаловалось 42% компаний. За четверть века наблюдений – это максимальные значения (Институт Гайдара). При широком выборе , куда пойти, в гражданскую бизнес-структуру или в оборонку, невзирая на преференции, которые может предоставить военная промышленность (например, бронь от мобилизации, гарантированные выплаты), инженера предпочтут трудиться на себя, их привлечет более щедрое предложение (у каждого 2-3 джоб-оффера на руках, ведь на каждого кандидата приходится 2,5 вакансии, согласно данным FinExpertiza на конец 2022) , или же они захотят и вовсе остаться на прежнем рабочем месте, поскольку последующее трудоустройство связано сейчас с высокими рисками.

В подобных стесненных условиях предприятие нередко обращается в кадровое агентство, рассчитывая приобрести сотрудника ниже его рыночной стоимости, что, конечно же, ирреально: и несколько агентств одновременно не решат неразрешимую задачу.

Поиск персонала стал во многом имитировать обычную практику потребления, при которой вакантная должность (работа теперь – товар) привлекательным образом упакована и сопровождена соответствующим ценником. Кадровое агентство ведет поиск персонала, отталкиваясь от рутины подбора, опытного знания насущных мотиваторов соискателей.