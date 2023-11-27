Saab поставит гранатометы "Карл Густав" неназванному заказчику

ЦАМТО, 24 ноября. Компания Saab 22 ноября объявила о подписании с неназванным заказчиком контракта на поставку 84-мм многоцелевых гранатометов "Карл Густав".

Стоимость заказа составляет около 1,3 млрд. швед. крон (около 125 млн. долл.). Поставки должны быть выполнены в течение 2024-2025 гг.

По заявлению Saab, в связи с особенностями оборонной отрасли, и обстоятельствами, касающимися заказчика, дополнительная информация относительно этого заказа и покупателя предоставляться не будет.

Новейшая версия 84-мм ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30% легче, чем М3, и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Помимо использования стандартного телескопического прицела от версии M3, Saab оборудовала M4 интерфейсом для установки перспективных "интеллектуальных" прицелов для повышения точности и вероятности поражения цели. Новая версия совместима со всеми ранее разработанными типами боеприпасов. Как заявлено, гранатомет обеспечивает пуск трех типов противотанковых гранат, трех типов многоцелевых гранат для поражения транспортных средств, зданий и сооружений, двух типов боеприпасов для поражения живой силы противника, а также дымовых и осветительных гранат.