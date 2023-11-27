Запад не понял главного. Сейчас проигрывает не только Украина

GW: Запад потерпит жесткое фиаско вместе с Украиной

Россия торжествует, понимая, что победа близка, пишет GW. На противоположной стороне настроения иные. У США кончаются деньги на Украину, а без них Киев сдастся. В ЕС – сплошные ссоры, споры, колебания, страх. Запад не понимает, что сейчас проигрывает не Украина, а он сам.

Вацлав Радзивинович

В Москве настроение все более торжествующее. Там уже назначают недалекую дату полной победы. Но это не над Украиной нависла угроза поражения – это нам, то есть Западу, грозит жестокое фиаско.

На календаре генерал-полковника Андрея Картополова, главы парламентского комитета по обороне, как он сам недавно признал, сейчас "1944-й год". Тот, в котором Красная Армия своим победным маршем уже подходила к довоенным границам Третьего Рейха, чтобы идти дальше на Берлин. Картополов, так же, как и его коллеги с большими генеральскими звездами на погонах (да и сам "главнокомандующий", хотя он всего лишь подполковник), видят в украинско-российской трагедии великолепную, все более успешную реконструкцию Великой Отечественной войны. То есть противостояния государств Сталина и Гитлера, которое сначала для СССР было ужасно неудачным, затем ставшего решающим и, наконец, триумфальным.

Владимир Путин – если это все еще он, а его не двойник "Василич", как утверждает профессор Валерий Соловей* – уже давно не пребывал в таком хорошем настроении, не выглядел таким расслабленным и уверенным в себе. Он убежден, что его войска, как и Красная Армия, после поражений на фронте и потери территорий уже научились воевать, что техники и людей у них предостаточно, а украинская кровь льется ручьями. Поэтому он повторяет повсюду звучащий сегодня в России лозунг: "Победа будет за нами".

А путинский телевизор уже назначило дату триумфа. Это 18 декабря, когда у американцев закончатся деньги на помощь Киеву. Вот тогда Украина сдастся.

"В обед капитуляция. Вечером Парад Победы на Крещатике и салют", – радуется телепропагандистка Ольга Скабеева на канале Россия 1.

Ее саму, ее коллег, а также людей из Кремля очень радуют во множестве появившиеся в последнее время публикации в западных СМИ, свидетельствующие о том, что лидеры Запада после неудачного украинского "контрнаступления" стремительно теряют желание поддерживать Киев и призывают президента Владимира Зеленского искать пути для достижения договоренностей с Москвой.

В воскресенье главный герольд Кремля Дмитрий Киселев в своей авторской публицистической программе "Новости недели" (Россия 1) очень долго обсуждал и цитировал редакционную статью из Wall Street Journal, радостно зачитывая отрывки об украинских поражениях, о том, как на Западе раздражены царящими на Украине порядками и, конечно же, о том, что Конгресс США не позволит Джо Байдену тратить деньги на помощь Вооруженным силам Украины.

Словом, капитуляция и Парад Победы 18 декабря в Киеве становятся действительно реальными.

Авторы таких черных прогнозов, а их становится все больше и больше, перенимают московский нарратив, не считаясь с тем, что он в значительной степени определяется российским избирательным календарем. Согласно ему, 14 декабря у Путина состоится большой бенефис. Он будет выступать в формате одновременно "большой ежегодной (в прошлом году ее не было) пресс-конференции" и ежегодной (год назад ее тоже не было) "Прямой линии".

Как объединить в одно целое диалог политика с журналистами и разговор милостивого царя с подданными – представить трудно. К тому же, как ожидается, во время этого обряда лидер торжественно объявит, что 17 марта 2024 года он уже в пятый раз примет участие в "президентских выборах". Таким образом, ему предстоит выступить в роли и в ореоле покорителя Украины и всего Запада. Для этого мероприятия ему нужно определенное пропагандистское оформление – и оно у него сегодня есть.

Нужен будет еще какой-то ощутимый успех на фронте. К 14 декабря его генералы любой ценой, пусть ценой жизней десятков тысяч солдат, должны взять Авдеевку, чтобы хозяин Кремля смог выполнить хотя бы одно из обещаний, которые он давал, начиная военные действия, – отодвинуть вражескую артиллерию от Донецка так, чтобы город больше не находился в пределах ее досягаемости.

Однако широкомасштабноtзимнее наступление российских войск, которое прогнозируют в том числе польские эксперты, вряд ли состоится.

Владимир Путин в предвыборной и военной кампании

Уже понятно, что "избирательная" кампания в России тоже не будет военной. Путин все больше и больше изображает из себя хорошего хозяина, великого мыслителя и государственного деятеля, спасающего весь мир, защищающего его от морального разложения, несправедливости, а также гегемонов, навязывающих другим свою волю, восстанавливающего "традиционные ценности".

А крупной военной операции, результаты которой украсили бы его президентскую кампанию, он сегодня позволить себе не может. Прежде всего, у него уже нет и уже не будет (тем более после кровавого захвата Авдеевки) людских резервов.

Сегодня Кремль испытывает все более серьезные проблемы с женами мобилизованных, застрявших на фронте с сентября прошлого года и там погибающих. Женщины требуют, чтобы их сменили. Но сменить этих измученных, деморализованных постоянным страхом и душевным напряжением солдат некому. Пропагандисты, кричащие на женщин, чтобы они "закрыли свои хорошенькие рты и поняли, что мужья защищают их комфортную жизнь", только подливают масла в огонь протестов.

С зимним наступлением Путин спешить не может и не должен, потому что это было бы рискованно. И при этом у него нет оснований спешить. Сегодня он собрал более 900 самонаводящихся ракет. До 17 марта он может регулярно еженедельно (чаще это делать бессмысленно) проводить массированные разрушительные обстрелы Украины, показывая, что он постоянно добивается военных успехов.

А после выборов, уже не оглядываясь на общественные настроения, Путин объявит всеобщую мобилизацию, соберет хоть миллион резервистов и даст им технику, которую активно производит сегодня набирающая все большие обороты российская оружейная промышленность. И тогда, уже уверенный в своих силах, он может идти вперед до победы.

Однако его триумф вовсе не является неизбежным, как того сегодня опасается все бóльшая часть западной общественности.

Для Кремля победой может быть только уничтожение Украины как независимого от Москвы государства. Если она все-таки выживет, пусть и в урезанном виде, то вся эта кровавая путинская авантюра окажется проигранной.

Если же Украина выживет и добьется успеха на пути мирного развития – для сегодняшней России это будет катастрофой.

Пугающий пример Грузии

Владимира Путина очень беспокоила ситуация в Грузии в первые годы правления Михаила Саакашвили.

Его пугало то, что значительная часть российской аудитории аплодировала успехам этого грузина в борьбе с коррупцией, преступным подпольем, реформам полиции и административного аппарата, а также европеизации страны. Громко высказывалось мнение, что успехи этого постсоветского государства показывают: Россия тоже может измениться.

Грузия была сбита с этого "опасного" для Путина пути в результате российской военной агрессии и укрепления в Тбилиси позиций российского миллиардера Бидзины Иванишвили в роли благодетеля и лидера нации.

Западные политики не понимают, что конфликт на Украине – это их собственная война

Но поражение России – то есть спасение независимости Украины – все еще реально.

Это зависит прежде всего не от развития ситуации на фронте, а о того, что будет происходить в кабинетах западных политиков.

Однако в то время, когда в Москве на календарях многообещающий "1944-й год", у них на часах "половина шестого" – именно так в популярном фильме "Тот самый Мюнхгаузен" описывалось состояние импотенции. Ссоры, споры, колебания, страх.

Уже давно и много говорится о передаче Вооруженным силам Украины истребителей F-16, которые сведут на нет сокрушительное превосходство россиян в воздухе и защитят страну и войска на фронте от ракет и бомб. Истребителей до сих пор нет. Между тем, российская армия уже успела подготовиться к их появлению на Украине. Она усовершенствовала свою систему управления воздушным пространством, оснастила свои истребители ракетами, способными сбивать F-16 с дальнего расстояния, и интенсивно учит пилотов сражаться с американскими машинами.

Неужели нужно было тянуть с поставкой самолетов до тех пор, пока украинские пилоты не научатся на них летать? Разве нельзя было – хотя бы за большие деньги – посадить в них летчиков из других стран, которые взяли бы отпуска в своих частях и добровольно пошли бы защищать Украину?

Русские выиграли сражения под Иловайском в 2014 году и под Дебальцево в 2015 году "ихтамнетами" (от выражения "их там нет"), то есть военными "отпускниками", которые на своих танках приехали на украинский Донбасс.

Украинцы – даже в сегодняшней сложной ситуации – доказывают, что, получив современное оружие, они превосходно могут его использовать. Они получили ракеты Storm Shadow и прогнали российский флот с базы в Севастополе, получили ракеты ATACAMS и выгнали российские вертолеты с прифронтовых аэродромов.

Генерал Валерий Залужный в своем недавнем знаменитом интервью британскому еженедельнику The Economist говорил не столько о том, что "конфликт зашел в тупик", сколько о том, как ее из этого тупика вывести.

Киев требует боеприпасов, самолетов, ракетных систем, ПВО. И он наглядно демонстрирует, насколько хорошо он может всю эту технику использовать.

Запад может себе это позволить

Российский военный эксперт Михаил Ходаренок еще в июле подсчитал, что у США сегодня простаивает 560 систем HIMARS, но при этом Украине они дали всего 24 штуки. То же самое, как утверждал эксперт, с F-16, которых они могли отправить Киеву не менее 200.

К сожалению, на часах западных политиков все-таки "половина шестого", хотя должно быть без пяти двенадцать. Им мерещатся мирные переговоры с Путиным. Они не понимают, что для него мир возможен только таким, каким он был в его любимом 1945 году – после безоговорочной капитуляции врага. Они не понимают, что сегодня это их собственная война.

Ибо чем после этого поражения Украины, которого так жаждет Путин, будет наш великолепный демократический мир со своим населением в шесть раз больше России и экономикой в 24 раза сильнее российской? И вся эта мощь не может обеспечить украинцам даже обещанный на следующий год миллион артиллерийских снарядов. А диктатор из Кремля, поддержанный преследуемыми экономическими санкциями карликами из Тегерана и Пхеньяна, этот миллион уже, кажется, получил, а еще два произведет сам.

Россия поставила ультиматум не только Украине, но и Западу

После победы русские над нами будут не только издеваться. Они будут напоминать нам, с чего все началось.

А началось все не 24 февраля 2022 года, когда началась российская спецоперация на Украине, а двумя годами ранее, в декабре 2021 года. С ультиматума, в котором Москва потребовала – не от Киева, а от коллективного Запада – не только отказаться от вступления Украины в НАТО, но и вывести Североатлантический пакт за границы 1997 года, то есть с территорий бывшего соцлагеря.

Глава московской дипломатии Сергей Лавров тогда говорил, что этот ультиматум "не ресторанное меню, из которого можно выбирать все, что угодно". Его нужно принимать в полном объеме. А если нет – значит, быть конфликту.

* признан в России иностранным агентом, прим. ред.