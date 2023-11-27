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Швейцария подписала контракт на продажу 25 списанных ОБТ "Леопард-2A4" компании Rheinmetall

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

ЦАМТО, 24 ноября. Федеральный совет Швейцарии 22 ноября одобрил запрос на экспорт 25 ОБТ "Тип-87" ("Леопард-2A4") в Германию с целью их продажи компании-изготовителю – Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Власти Германии заверили Швейцарию, что танки останутся на территории страны или в государствах-членах НАТО или ЕС и будут использоваться для пополнения их арсеналов.

Уже на следующий день, 23 ноября, то есть спустя сутки после получения разрешения от правительства Швейцарии, агентство Armasuisse и немецкая компания Rheinmetall подписали контракт на продажу Берном 25 ОБТ "Тип-87" ("Леопард-2A4").

В письме от 23 февраля 2023 года министр экономики Германии Роберт Хабек и министр обороны Германии Борис Писториус обратились к Швейцарии с запросом о перепродаже части списанных танков "Тип-87" ("Леопард-2A4") компании Rheinmetall. В своем письме они заверили, что танки не будут переданы Украине и останутся в Германии или в странах-членах НАТО или ЕС.

В настоящее время на вооружении ВС Швейцарии состоит 134 танка "Тип-87" ("Леопард-2A4 WE"), которые были модернизированы в рамках "Программы вооружения 2006 года". Кроме того, имеется еще 96 танков того же типа, которые не проходили модернизацию и находятся на хранении.

В рамках "Послания о состоянии армии" 26 сентября 2023 года Совет кантонов одобрил федеральный декрет Федерального совета "О программе вооружений на 2023 год" в редакции, одобренной Национальным советом 14 июня, и утвердил снятие с вооружения 25 танков "Тип-87" ("Леопард-2A4") при условии, что они будут перепроданы производившей их компании. Следуя этому решению и в соответствии с "Федеральным законом о военном имуществе" (LFMG), агентство Armasuisse 12 октября 2023 года подала в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) заявку на экспорт этих танков.

Экспорт танков в Германию соответствует критериям, установленным "Федеральным законом о военном имуществе". Заявлено, что важным аргументом при принятии решения стало обязательство Берлина в том, что танки останутся в Германии или в странах-членах НАТО или ЕС и будут использоваться в качестве дополнения к их вооружению.

Комментарий ЦАМТО

Следует отметить, что хотя проданные танки и не будут экспортированы непосредственно ВС Украины, после ремонта на предприятии Rheinmetall ничего не мешает поставить их одному из государств НАТО или ЕС, которые, в свою очередь, передадут ВСУ танки из состава своих вооруженных сил. Таким образом, проявленная властями "щепетильность" не что иное, как формальность и введение в заблуждение противников поставок вооружений воюющим государствам.

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Страны
Германия
Украина
Швейцария
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
Евросоюз
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