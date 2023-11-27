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Военное обозрение

«Первый танк четвертого поколения»: начались поставки модернизированных ОБТ Leclerc XLR во французскую армию

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Источник изображения: topwar.ru

В июне 2021 года, после получения контракта на проектирование новой машины шестью годами ранее, компания Nexter Systems получила заказ на 50 «обновленных» (то есть доведенных до стандарта XLR) танков Leclerc.

Как указывается в издании Opex360, данная модернизация заключается в оснащении Leclerc оборудованием, необходимыми для ведения сетецентрического боя, включая боевую информационную систему Scorpion [SICS] и радиостанцию Contact; в улучшении защиты от мин и противотанковых ракет (однако без установки КАЗ); усовершенствовании СУО; адаптации к применению боеприпасов с программируемым взрывателем; размещении дистанционно управляемой 7,62-мм турели.

Первые 18 Leclerc XLR должны быть поставлены в течение этого года. Формально две машины были готовы в июне прошлого года, но они использовались для проведения испытаний. Лишь совсем недавно 501-й танковый полк, базирующийся в Мурмелон-ле-Гран, получил свой первый экземпляр.

Первый обновленный танк Leclerc [XLR] прибыл в 501-й полк. Это первый танк четвертого поколения с инновационной системой вооружения. Это мощный инструмент принуждения

- отметили в подразделении.

При этом военное ведомство никак не прокомментировало эту поставку, так как особо похвастаться нечем. В 2024 году планировалось законтрактовать модернизацию уже новой партии танков из ста машин, однако только началась отгрузка из первого заказа.

Всего же предполагается усовершенствовать 160 единиц до 2030 года и еще 40 до 2035 года, получив таким образом 200 улучшенных ОБТ спустя 20 лет после официального запуска этой программы.

Нахождение в войсках типовых танков Leclerc и обновленных машин Leclerc будет продолжаться и после 2030 года. Данная программа обходится нам в €50 млн в год

- заявил один из депутатов.

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