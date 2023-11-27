"Ростех": ВКС России получили очередную партию истребителей Су-35С поколения 4++
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (входит в ОАК "Ростеха") передал Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пятницу в пресс-службе Ростеха.
Там добавили, что многофункциональные Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома завода к месту несения службы.
Как добавил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, истребитель поколения 4++ сегодня "наглядно подтверждает свои высокие характеристики в реальных боевых условиях".
"Самолет отличает высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" большой дальности, а также передовая система радиоэлектронного противодействия и обороны", – отметил Артяков.