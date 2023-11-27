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РИА Новости

ВКС России получили очередную партию истребителей Су-35С поколения 4++

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Многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35С
Многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35С.
Источник изображения: © Фото : Объединенная авиастроительная корпорация/Ростех

"Ростех": ВКС России получили очередную партию истребителей Су-35С поколения 4++

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (входит в ОАК "Ростеха") передал Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пятницу в пресс-службе Ростеха.

"Эта партия самолетов Су-35С завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Предприятия ОАК обеспечивают ВКС России современными авиационными комплексами в строгом соответствии с графиком поставок. Работники КнААЗ, как и других заводов ОАК, выполняющих гособоронзаказ, работают в три смены. Наши сотрудники понимают необходимость и важность своей работы", - приводят в пресс-службе слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

Там добавили, что многофункциональные Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома завода к месту несения службы.

Как добавил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, истребитель поколения 4++ сегодня "наглядно подтверждает свои высокие характеристики в реальных боевых условиях".

"Самолет отличает высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" большой дальности, а также передовая система радиоэлектронного противодействия и обороны", – отметил Артяков.

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Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Слюсарь Юрий
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