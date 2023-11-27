ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57

"Ростех": ВКС РФ получат партию истребителей Су-57 до конца года

МОСКВА, 24 ноября / Радио Sputnik. Воздушно-космические силы России до конца 2023 года получат новую партию истребителей пятого поколения Су-37, сообщил генеральный директор ПАО "ОАК" (входит в госкорпорацию "Ростех") Юрий Слюсарь.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод готовится до конца года передать очередную партию истребителей пятого поколения Су-57", – приводит его слова пресс-служба компании.

На данный момент компания поставила Минобороны РФ партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Отмечается, что самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов в любое время суток, даже при сложных погодных условиях. Данный истребитель является переходным к авиационным комплексам пятого поколения.

Радио Sputnik сообщало, что ВКС используют в спецоперации новейшие истребители МиГ-35.