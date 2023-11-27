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РИА Новости

ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

"Ростех": ВКС РФ получат партию истребителей Су-57 до конца года

МОСКВА, 24 ноября / Радио Sputnik. Воздушно-космические силы России до конца 2023 года получат новую партию истребителей пятого поколения Су-37, сообщил генеральный директор ПАО "ОАК" (входит в госкорпорацию "Ростех") Юрий Слюсарь.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод готовится до конца года передать очередную партию истребителей пятого поколения Су-57", – приводит его слова пресс-служба компании.

На данный момент компания поставила Минобороны РФ партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Отмечается, что самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов в любое время суток, даже при сложных погодных условиях. Данный истребитель является переходным к авиационным комплексам пятого поколения.

Радио Sputnik сообщало, что ВКС используют в спецоперации новейшие истребители МиГ-35.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
ПАК ФА
Су-35С
Су-37
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Слюсарь Юрий
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