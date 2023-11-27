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ТАСС

"Прогресс МС-28" отправится к МКС в 2024 году

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что корабль был отправлен на космодром Байконур при помощи железнодорожного транспортного агрегата

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Запуск транспортно-грузового корабля "Прогресс МС-28" к Международной космической станции (МКС) намечен на 2024 год, сообщили в Роскосмосе.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-28" к МКС запланирован на 2024 год", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там отмечается, что корабль был отправлен на космодром Байконур при помощи железнодорожного транспортного агрегата.

Перед отправкой, добавили в Роскосмосе, корабль прошел начальный этап заводских контрольных испытаний. "Во второй половине текущего года "Прогресс МС-28" в полном объеме прошел цикл автономных испытаний бортовых систем, служебного оборудования и аппаратуры", - отмечается в сообщении. 

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Байконур
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