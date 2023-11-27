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ЦАМТО

Германия завершила передачу ВС Чехии ОБТ "Леопард-2A4"

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Источник изображения: Фото: Armada Ceske republiky

ЦАМТО, 24 ноября. Командование Вооруженных сил Чехии 21 ноября сообщило о завершении поставки 7-й механизированной бригаде СВ Чехии (Праславице) 14 ОБТ "Леопард 2A4", переданных Германией.

Таким образом, в Чехию доставлены все танки, обязательство по поставке которых приняли на себя власти Германии.

Как сообщал ЦАМТО, 14 танков "Леопард-2A4" и одну БРЭМ Bpz3 Германия обязалась безвозмездно поставить ВС Чехии в обмен на переданную ВС Украины технику. В октябре 2022 года представители Минобороны Чехии подписали с немецкими партнерами ряд контрактов, связанных с поставками. В их числе: соглашение о поставке танков, меморандум о взаимопонимании, соглашение о проведении обучения и административное соглашение.

Передаваемые танки первоначально состояли на вооружении ВС Швейцарии и Германии.

Первый "Леопард-2A4" был передан ВС Чехии в декабре 2022 года. Остальные танки доставлялись партиями до ноября 2023 года. Предполагается, что БРЭМ Bpz3 Buffel на усовершенствованном шасси "Леопард-2" будет готова к передаче ВС Чехии в середине 2024 года.

Помимо танков, в поставку входит начальный пакет запасных частей и боеприпасов, трехлетняя техническая поддержка и обучение военнослужащих. Стоимость передаваемой безвозмездно техники оценивается в 4 млрд. чешских крон.

Командование Вооруженных сил Чехии заявляет, что полученные ОБТ "Леопард-2A4" позволят подготовить личный состав к приобретению в перспективе новых "Леопард-2A8".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Чехия
Швейцария
Продукция
Leopard-2
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