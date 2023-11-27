Канада решила отложить покупку БПЛА MQ-9 Reaper до появления у дронов возможности работать в Арктике

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Несмотря на существующие планы по укреплению боеспособности канадских вооруженных сил, власти Канады пока решили не приобретать у США беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper. Об этом пишет издание Defense News.

По утверждению СМИ, канадское военное ведомство отказалось от приобретения дронов по одной причине – оно решило отложить покупку до тех пор, пока не будут проведены дополнительные конструкторские работы, позволяющие использовать беспилотники в арктических условиях.

Если первоначально планировалось поставить дроны в Королевские военно-воздушные силы Канады к 2025 году, то теперь дата поставки сдвинулась до 2028 года. Канадские военные считают, что усложнение задачи потребует дополнительных временных затрат от компании-производителя.

Представитель министерства национальной обороны Канады Андре-Анн Пулен в интервью Defense News заявила, что у Оттавы существуют собственные требования к беспилотникам, значительно отличающиеся от требований США. Это связано с географическими и климатическими особенностями страны.

Контракт компания-производитель рассчитывает заключить с Канадой уже к концу 2023 или началу 2024 гг. Но решение новых задач, поставленных руководством канадского военного ведомства, потребует внедрения определенных новаций. В частности, потребуется дооснастить беспилотники иными системами связи и навигации, которые прежде не использовались на дронах MQ-9.

Кроме того, потребуется проведение ряда мероприятий по обучению эксплуатации дронов, сертификации деталей.