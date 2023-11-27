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Военное обозрение

Командир спецназа «Ахмат» назвал вероятные сроки начала переговоров о капитуляции Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Эта зима будет решающей, она определит дальнейший ход конфликта. Не исключено, что уже весной противник запросит мирные переговоры. Об этом в своем ТГ-канале написал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

По мнению российского военного, сейчас говорить о том, что украинская армия готова капитулировать, пока рано, поскольку Киев толкает вперед коллективный Запад во главе с США. Такой вывод Алаудинов делает из бесед с украинскими военнослужащими, попадающими в плен "Ахмата". С каждым пленным он общается лично, чтобы узнать настроения и понять, что происходит в ВСУ. По его словам, противник уже понимает, что ситуация складывается не в его пользу, но пока остановиться не может. К весне все должно решиться.

Противник пока не может отказаться сопротивляться России, потому что сзади сидит хозяин и напирает штыком в спину. Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнёт "дёргать" в сторону переговоров с Россией

- пишет командир "Ахмата".

По его мнению, мирные переговоры могут идти только о полной капитуляции Украины на условиях России, но никак не на условиях Запада или Киева. В ином случае Украина может довоеваться не только до последнего украинца, но и украинки.

А суть переговоров будет заключаться в обсуждении порядка капитуляции Украины. Уверен, что наша сторона не будет никаким образом договариваться и соглашаться с какими бы то ни было условиями украинской стороны. Поэтому говорить будем исключительно о капитуляции

- добавил Алаудинов.

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Россия
США
Украина
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