Al Jazeera: Грузии невыгодно разрывать отношения с Россией в угоду Западу

США и Европа пытаются переманить Грузию в свой лагерь, пишет сайт телеканала Al Jazeera. Тбилиси уже стал "местом паломничества" западных делегаций, но разрывать связи с Москвой он не намерен. Грузии выгоднее развивать прагматичные отношения с Россией, потому что в ЕС ее не ждут до 2030 года.

Ни одна страна так не удивила своим отношением к специальной военной операции России на Украине, начатой в феврале 2022 года, как Грузия. В августе 2008 года между Москвой и Тбилиси произошел вооруженный конфликт, который завершился победой России и провозглашением независимости Южной Осетии и Абхазии от Грузии.

Неожиданностью стало то, что Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям вопреки всем ожиданиям, хотя Тбилиси многие годы стремился к евроатлантической интеграции.

Не секрет, что политические силы в этой стране тяготеют к западному геополитическому проекту на Южном Кавказе и даже хотят, чтобы Грузия вступила в НАТО.

Поэтому все были шокированы, когда 26 февраля 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы остановить боевые действия на Украине, и заявил, что его страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России.

Баланс по необходимости

Грузия четко обозначила свою позицию: она не будет вводить санкции против России, однако будет соблюдать все рестрикции в отношении Москвы, введенные Западом.

В то время как Тбилиси пытался балансировать между Россией и Западом, грузинские спецслужбы заявили о раскрытии группы заговорщиков, планировавших организовать массовые беспорядки с целью свержения действующих властей, что сместило фокус внимания с внешних событий на ситуацию внутри страны.

По данным грузинских спецслужб, группа заговорщиков планировала разбить палаточный городок в центре Тбилиси, возвести баррикады и захватить правительственные здания, а затем взорвать в этом палаточном городке бомбу, чтобы жертвы среди мирного населения вызвали волнения в столице, которые, в свою очередь, привели бы к началу гражданской войны.

В Тбилиси подтвердили, что иностранные государства будут координировать и финансировать попытку госпереворота. Одним из инициаторов был назван Георгий Лорткипанидзе, бывший заместитель министра внутренних дел Грузии, а ныне замглавы военной разведки Украины.

Ряд российских и грузинских аналитиков полагают, что речь идет о попытках запустить украинский сценарий и повторить "Евромайдан", прошедший в Киеве в 2014 году, чтобы Грузия не отклонялась от пути евроатлантической интеграции и не вышла из зоны влияния США.

Политический реализм

Эксперт по вопросам Кавказа Александр Юдин считает, что Грузия не потерпит дальнейших задержек в процессе евроинтеграции. Отказ Тбилиси от евроатлантического пути уже не является маловероятным, особенно в свете усиливающегося сближения с Россией, даже если оно пока что ограничивается экономическими вопросами.

Не исключено, что Запад попытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Грузии, чтобы не допустить этого сближения, как, впрочем, и с Китаем.

Тбилиси заинтересован в региональном сотрудничестве. Развитие китайского "Шелкового пути" и проекта газового хаба в Турции, помимо российского, азербайджанского и туркменского газа, повысит роль Грузии как транзитной страны для транспортировки товаров и энергоносителей.

Россия, как считает Юдин, будет приветствовать любые разумные шаги Грузии, отвечающие ее национальным интересам. Независимость во внешней политике – это то, к чему Москва призывает все страны мира.

Со своей стороны, грузинский политолог Леван Мамаладзе рассказал "Аль-Джазире", что грузинские власти уже давно разозлили Киев и Запад отказом передать оружие Украине и ввести санкции против России, а также открыть еще один фронт против Москвы.

У Киева нет средств давления на Тбилиси в отличие от стран Запада. Весной этого года США впервые за всю историю американо-грузинских отношений ввели санкции против нескольких граждан Грузии, включая экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе. Тбилиси же стал "местом паломничества" западных делегаций, стремившихся убедить грузинские власти прекратить отношения с Москвой.

Хотя маловероятно, что в обозримом будущем между Тбилиси и Москвой возникнет какой-либо союз, обе стороны продолжат развивать прагматичные отношения.

Параллельно с этим Тбилиси испытывает разочарование в связи с промедлением во вступлении в Евросоюз. Согласно западным оценкам, Грузия станет членом ЕС – в лучшем случае – не раньше 2030 года.

Несмотря на рост торговых и экономических связей, а также недавно возобновившееся прямое авиасообщение, Россия и Грузия пока не готовы восстановить дипотношения. Также не идет речи и об открытии торговых представительств. Посредником по-прежнему будет оставаться Швейцария.

Автор: Фахим ас-Сурани (فهيم الصوراني)