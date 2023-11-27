Захватчики «Галактики»: станут ли хуситы новой военной силой в Красном море

Пленение судна Galaxy Leader может повлиять на мировую торговлю и геополитику Ближнего Востока, полагают эксперты

Йеменская военизированная группировка «Ансар Аллах» заявила, что будет захватывать все суда, следующие через Баб-эль-Мандебский пролив и имеющие отношение к Израилю. С 19 ноября в плену у нее уже находится грузовой корабль Galaxy Leader. Йеменские хуситы де-факто присоединились к палестино-израильскому конфликту. Помимо атаки на судно, «Ансар Аллах» 22 ноября запустила несколько крылатых ракет по территории Израиля. Известия» разбирались — что из себя представляет эта военизированная группировка, сможет ли она создать серьезные препятствия торговому судоходству в Красном море и изменит ли баланс сил в регионе.

«Любое израильское судно — законная цель»

Военное руководство йеменского движения «Ансар Аллах» посетило захваченное 19 ноября грузовое судно Galaxy Leader. Группировка распространила видео, на котором генерал Мухаммад Фадль Абдель Наби объявил экипажу о том, что они являются «гостями Йемена», находятся в «полной безопасности» и сделал официальное заявление.

— Мы участвуем в войне вместе с палестинским сопротивлением против преступного сионистского образования. Мы говорим всему миру, что Йемен и его вооруженные силы готовы решать боевые задачи в Красном море. Однако, мы хотим заверить, что наши операции не будут угрожать судоходству и торговле в регионе. Наша цель — только израильские корабли. Баб-эль-Мандебский пролив — красная черта. Любое израильское судно — гражданское или военное — будет для нас законной целью.

Военный вертолет хуситов пролетает над грузовым кораблем Galaxy Leader в Красном море Источник изображения: Фото: REUTERS/Houthi Military Media

Генерал заявил, что захваты судов продолжатся, «пока не прекратится агрессия в отношении жителей сектора Газа».

Справка «Известий» Движение «Ансар Аллах» (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов. В 2004 году подняла восстание против властей Йемена. В 2015 году захватила столицу страны — Сану и фактически стала правящей политической силой. Контролирует практически все южные и западные регионы страны, в том числе всё побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебский пролив — выход в Индийский океан. Легитимность власти «Ансар Аллах» над Йеменом не признана ООН и арабскими странами Персидского залива. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы Йемена. Они контролируют часть территории страны, но не имеют выхода к Красному морю. Предполагается, что хуситы, в свою очередь, пользуются скрытой военной и финансовой поддержкой Ирана и «Хезболлы».

Грузовое судно Galaxy Leader, перевозящее автомобили, шло из Турции в Индию. По данным международных страховых компаний и открытых источников, военных грузов и грузов двойного назначения на борту нет. Экипаж — 25 моряков, граждане Мексики, Болгарии, Филиппин и Украины.

Судно следовало под флагом Багамских островов, зарегистрировано в Британии и было арендовано японской компанией. После прохождения Суэцкого канала и половины Красного моря экипаж отключил автоматизированную идентификационную систему (АИС), отслеживание судна сервисом Marine Traffic стало невозможным. Капитаны судов, следующих отдельно от караванов, часто прибегают к отключению электронных систем — воды Красного моря уже много лет считаются опасным для судов регионом.

Тем не менее, это не помогло, и 19 ноября на борт судна высадился вооруженный десант — с вертолета Ми-171Е и быстроходных катеров. Практически сразу стало известно, что захватила судно не пиратская банда, а хуситский спецназ. Galaxy Leader отконвоировали в порт йеменский порт Ходейда и взяли под круглосуточную охрану, экипаж остается в заложниках.

Есть ли израильский след

Власти Израиля и компания-оператор судна заявили об отсутствии связей еврейского государства и бизнеса с Galaxy Leader. В то же время СМИ называют его реальным владельцем компанию Ray Shipping Ltd, связанную с бизнесменом Рами Унгером, входящим в топ-50 самых богатых израильтян.

Израильский корабль MV Helios Ray обстрелян иранскими ракетами Источник изображения: Фото: avia.pro

С судами Ray Shipping Ltd уже происходили чрезвычайные ситуации. 25 февраля 2021 года в Оманском заливе в результате нескольких взрывов получил множественные повреждения корабль Helios Ray. Сохранив остойчивость, он добрался до порта Дубая, из экипажа никто не пострадал.

Тогда следствие пришло к выводу, что судно было повреждено магнитными минами, и это могло стать местью Ирана за убийство израильскими спецслужбами инженера-ядерщика Мохсена Фахризаде. Сам Рами Унгер заявил, что «это часть игры между США и Ираном, поэтому они атакуют западные суда». Иранские СМИ заявляли о близких отношениях между бизнесменом и руководителем МОССАД Йоси Коэном.

Стоит отметить, что израильский бизнесмен представляет интерес для Ирана — главного противника Израиля на Ближнем Востоке. Через проблемы, создаваемые хуситами Унгеру, иранские спецслужбы могут выстраивать долговременную тактику давления на МОССАД и далее на руководство Израиля — добиваясь для себя каких-то преференций, или хотя бы самой возможности непубличного диалога. Вряд ли хуситы могли действовать в отрыве от иранских спецслужб по собственной инициативе, хотя само по себе существование движения «Ансар Аллах» стоит на стремлении уничтожить Израиль — это требование даже прописано на их флаге.

Что на вооружении у «Ансар Аллах»

Вооруженные формирования «Ансар Аллах» располагают весьма пестрым набором сил и средств. В основе лежит вооружение, оставшееся от правительственной армии Йемена. Но значительное количество оружия поступает хуситам от партнеров — из Ирана, Северной Кореи, ливанской «Хезболлы».

Иранская квазибаллистическая ракета Khalij-e Fars Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Наибольшую опасность для кораблей и судов представляет иранская квазибаллистическая ракета Khalij-e Fars, переделанная из распространенной оперативно-тактической ракеты Fateh-110. Она способна поражать крупные надводные цели на дальности 300 км. Вес боевой части — 650 кг.

Другая противокорабельная ракета — Noor. Это иранский аналог китайской крылатой ракеты С-802. Радиус действия — 120 км, то есть вся ширина Красного моря. У хуситов есть наземные пусковые установки на колесной базе, ракеты могут быть выпущены с любой точки побережья.

Еще один тип ракет — противокорабельная Ghader, способная поражать надводные цели на дальности 250 км. У нее есть авиационный вариант для запуска с вертолетов Ми-171, эскадрилию которых «Ансар Аллах» поддерживает в состоянии летной годности. Ми-171 — экспортный вариант российского Ми-8АМТ, который можно использовать в транспортной и штурмовой модификации.

Успешное использование Ми-171 весь мир смог наблюдать при захвате Galaxy Leader. На сверхмалой высоте вертолет подошел к судну и высадил на палубу штурмовую группу. Специалисты отмечают профессиональную подготовку экипажа вертолета и штурмовиков, действоваших на уровне ведущих спецподразделений мира.

В распоряжении хуситов есть и ракетные комплексы меньшей дальности и системы ПВО, в основном иранского производства, а также боевые машины советского производства — танки и БТР, артиллерия.

Боец-хусит стоит на грузовом корабле Galaxy Leader в Красном море Источник изображения: Фото: REUTERS/Houthi Military Media

Бывший боец группы Вагнер с позывным «Джавдет» рассказал Известиям о своих впечатлениях о боевых возможностях «Ансар Аллах».

— Хуситы интересные ребята, мы с ними пересекались в Африке. У них есть подразделения, подготовленные иранскими инструкторами, отлично экипированные и оснащенные. Снайперские комплексы, противотанковые, даже свои боевые пловцы у них есть. Дисциплина на высоком уровне, это не сомалийские пираты или малийские бандиты. Стремление и мотивация у этих ребят есть.

Пиар или реальная угроза

Через Суэцкий канал и Красное море проходит от 60 до 80% европейской морской торговли. Захватом Galaxy Leader хуситы показали, на что они способны. Хоть судно и шло, буквально прижимаясь к африканскому берегу, его, тем не менее, обнаружили и пленили.

О решимости хуситов воевать с любым врагом говорит факт уничтожения расчетом ПВО американского беспилотного разведывательного дрона MQ-9 Reaper. Беспилотник был сбит зенитной ракетой 8 ноября, и Пентагону пришлось смириться с этой утратой, никаких ответных действий американцы не предприняли.

Научный сотрудник Центра стратегических исследований Саны Мурад Арифи считает, что хуситы хоть и способны создать угрозу судоходству в Красном море, но вступать в открытое противоборство с США пока не планируют.

Боевики-хуситы собираются во время военных маневров возле Саны, Йемен Источник изображения: Фото: REUTERS/Houthi Media Center

— Хуситы до сих пор не выдвинули никаких условий по освобождению судна и экипажа. Подобные действия стоит расценивать с точки зрения пропагандистских целей: как помощь Палестине и ответ на войну в секторе Газа. На мой взгляд, хуситы могут отпустить корабль только в случае серьезного давления со стороны мирового сообщества на их посредников — Оман и Иран. Потому что впоследствии это серьезно может ударить по использованию торговыми судами Баб-эль-Мандебского пролива в частности и Красного моря в целом.

По мнению эксперта, все поступающие от «Ансар Аллах» угрозы пока что — часть информационной войны. Их военный потенциал нельзя ставить в один ряд с тем, который имеют в регионе американцы и израильтяне.

— Я полагаю, что они не будут создавать какую-либо запретную зону для судов в регионе. У них попросту не хватит для этого сил и средств. Но даже предположение о возможной угрозе уже заставляет некоторые корабли менять свой маршрут и идти в обход Африки, — добавил эксперт.

По мнению специалистов, если хуситы начнут проверять на причастность к Израилю все торговые суда в районе, США и Евросоюзу придется либо официально признавать «Ансар Аллах» и договариваться с ними о сотрудничестве, либо начинать с хуситами полномасштабные боевые действия, сил и средств для ведения которых у НАТО сейчас просто нет.

Алексей Суконкин

Прохор Доренко