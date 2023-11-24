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Россияне помогают сбивать дроны ВСУ с помощью приложения "Радар.НФ"

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Приложение "Радар.НФ"
Приложение "Радар.НФ".
Источник изображения: ren.tv

Число жителей России, которые помогают противовоздушной обороне сбивать дроны ВСУ, превысило 300 тысяч человек. Все, что для этого нужно, находится у них в смартфонах. Приложение "Радар.НФ" позволяет за считанные секунды сообщить о подозрительном объекте в небе с координатами и фото. А теперь программа обновилась и стала еще полезнее. Корреспондент РЕН ТВ Эмиль Тимашев ознакомился с ее функциями.



Тренер по парусному спорту Лилия Самохина в море себя чувствует комфортнее, чем на суше. Волны и соленый ветер – ее родная стихия. Но теперь девушке не до морской романтики. После серии атак украинских беспилотников по Севастополю Лилия стала чаще всматриваться в горизонт.

“Когда были крейсерские соревнования “Кубок Крыма”, мы шли по южному берегу и обнаружили какой-то неопознанный объект. Сообщили об этом по каналу радиосвязи, через какое-то время действительно подтвердилось, что это был какой-то объект, который потом уничтожили", – рассказала тренер Лилия Самохина.

Это не первый вражеский дрон на счету Лилии. Раньше о них она сообщала по радиостанции, но появился новый способ – намного проще и, самое главное, точнее и быстрее.

"Фотографируем область нашей бухты, где мы будем тренироваться. Идет обработка фотографии. Информация отправлена", – показывает Лилия.

Так работает российское приложение от Народного фронта “Радар.НФ" – система экстренного реагирования на дроны и диверсионные группы противника.

Программа устроена максимально просто. Заметив взрыв, вражескую технику или живую силу противника, в меню нужно выбрать соответствующую позицию, сфотографировать, а дальше нажать клавишу сообщить. Все данные тут же поступают нашим спецслужбам.

"Приложение все-таки уведомительное, и в тоже время показывает оперативно весь трек: откуда летит, где-то взрывается или кто-то пошел поджигать военкомат. Сознательные граждане могут быстро это фиксировать", – отметил Владимир Белый, специалист по кибербезопасности.

Карта атак вражеских беспилотников по Москве и Московской области. Как видно, ВСУ чередуют направления. Сначала пробовали прорваться на юго-западе потом переключились на восток. Сейчас снова меняют тактику, пытаясь нащупать брешь в нашей противовоздушной обороне

Пытаясь остаться незамеченными, боевики ВСУ чаще всего запускают дроны ночью. Но для приложения главное не фото, а геолокация объекта, то есть где и когда его заметили. Система ручной калибровки компаса сама определит, куда именно летит вражеский дрон, а дальше дело техники, как правило, противовоздушной.

"Мы уже приближаемся к отметке 300 тысяч пользователей данного приложения. Люди каждый день читают новости и со временем понимают, что с помощью "Радара" можно в течение нескольких секунд передать информацию нужным органам и обезопасить небо", – заметил разработчик проекта "Радар.НФ" Михаил Камышев.

Приложение "Радар.НФ" доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore. Сделать это можно прямо сейчас. Достаточно навести камеру на QR-код и перейти по ссылке.

Права на данный материал принадлежат ren.tv
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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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