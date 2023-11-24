«Бог войны» не сдаёт своих позиций, или появится ли в российской армии белорусский «Полонез»?.

На фоне глобальных изменений в сфере международной и региональной безопасности многие специалисты отмечают тенденцию к обновлению инструментария, используемого сейчас для решения проблем защиты национальных интересов государства. По их мнению, наряду с военной силой, все большее значение приобретают иные формы, методы и средства.

Тем не менее, в обстановке стратегической нестабильности мы являемся свидетелями того, как многочисленные «спящие» конфликты переходят в «горячую» фазу – с применением летального оружия. Кроме того, возникают новые очаги вооружённых столкновений. При этом опыт проведения той же СВО на Украине, или палестино-израильского конфликта свидетельствует о том, что одновременно с развитием перспективных средств вооружённой борьбы, например, беспилотных летательных, морских и наземных аппаратов, противоборствующими сторонами активно используется оружие, уже давно ставшее «традиционным». В частности, успешные результаты применения в ходе названных конфликтов демонстрируют ракетные комплексы, реактивные и артиллерийские системы. Можно сказать, что именно они составляют основу огневой мощи противостоящих группировок войск (сил). Следует отметить, что особое место здесь занимают наиболее современные и высокоточные системы. Без преувеличения можно сказать, что американская РСЗО HIMARS стала своеобразным откровением для участников СВО, а её мобильность дополнила «неприятный» эффект.

В своё время начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич указывал на то, что в Беларуси тщательно изучают опыт ведения боевых действий в ходе спецоперации на Украине. О том, что военно-политическое руководство Беларуси внимательно отслеживает основные тенденции в военной сфере свидетельствует нерядовое мероприятие, торжественно проведенное 15 ноября этого года. Речь идёт о церемонии передачи новой партии реактивных систем залпового огня В-300 «Полонез-М» в одну из ракетных воинских частей, что означает приём данной РСЗО на вооружение белорусской армией.

Система представляет собой модернизированный вариант уже известной РСЗО «Полонез» и отличается повышенными тактико-техническими характеристиками. Так, за счет новой ракеты максимальную дальность стрельбы удалось увеличить в полтора раза – до 300 км. За счет ряда особенностей эта система способна решать достаточно сложные задачи в увеличенном диапазоне дальностей. При этом РСЗО получает возможность конкурировать с полноценными оперативно-тактическими ракетными комплексами.

Следует заметить, что наряду с развитием научно-промышленной базы своего ВПК, в Минске также уделяют большое внимание и развитию военно-технического сотрудничества, в первую очередь с главным стратегическим партнёром – Российской Федерацией. В рамках Программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года предусмотрены научно-исследовательские работы, поставки готовой продукции, модернизация существующих образцов вооружения, а также ведение единой политики в сфере технического нормирования и стандартизации оборонной продукции.

Примечательно, что некоторое время назад отдельные эксперты высказывались о том, что рамках данного взаимодействия имеет место дифферент в сторону Минска. Иными словами, главным выгодополучателем являлись белорусские Вооружённые Силы. Основная причина – ограниченные возможности военпрома Беларуси.

Теперь же, проект «Полонез-М», как и его предшественник «Полонез» (В-200), убедительно доказали способность белорусских предприятий разрабатывать и производить современные и качественные образцы реактивной артиллерии. Образцы, в которых может быть заинтересован главный союзник – российская армия. Об этом недавно высказался российский военный эксперт Юрий Лямин. Он считает, что вооружённым силам Российской Федерации пригодились бы новые РСЗО «Полонез-М» белорусского производства.

«Российская РСЗО «Торнадо-С» может поражать цели до 120 км. Есть «Искандер» с ракетами радиусом действия до 500 км, но для многих целей они избыточны. Они созданы для преодоления противоракетной обороны и стоят очень дорого. Менять такой боеприпас можно только на действительно важную цель», – подчёркивает Юрий Лямин. Таким образом, белорусский «Полонез-М» с ракетами радиусом действия до 300 км и предназначенный для уничтожения штабов, складов с боеприпасами, аэродромов, техники и живой силы, может с успехом занять свою нишу среди соответствующих средств огневого поражения российской армии.

Характерно, что в СМИ уже успели назвать «Полонез-М» конкурентом американской системы HIMARS, так как её боеприпасы используют спутниковую навигацию для нанесения высокоточных ударов.

Естественно, что есть и другие мнения относительно целесообразности принятия на вооружение армией России РСЗО «Полонез». Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Но в любом случае, теперь уже очевидно, что выгода от военно-технического сотрудничества России и Беларуси – взаимная, и его нужно развивать – во благо нашей общей безопасности.

Владимир Вуячич