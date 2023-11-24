«Зловещие красные стрелы тянутся до Ла-Манша». Почему президенту Чехии не стоит бояться России

Полковник Ходаренок: президент Чехии сгущает обстановку, называя РФ угрозой для ЕС

Президент Чехии Петр Павел по итогам президентского саммита стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) заявил, что в НАТО воспринимают Россию как угрозу номер один в Европе. По его словам, теперь армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности. С деталями заявления главы чешского государства разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Страны-участницы Североатлантического альянса видят Россию как главную угрозу для европейского региона, заявил президент Чехии Петр Павел. Выступая на встрече лидеров Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) он отметил, что это ситуация вынуждает Евросоюз готовиться к "конфликту высокой интенсивности".

"Нужно реально готовиться к ответу на эту угрозу. Все армии серьезно воспринимают эту угрозу. Все армии готовятся к тому, что может произойти конфликт высокой интенсивности в Европе. После того, что происходит на Украине, мы не можем его исключить. Все страны воспринимают это совершенно серьезно. Это отражается не только в размерах сумм, направляемых на цели обороны. Мы все в НАТО воспринимаем серьезно угрозу конфликта, но совершенно точно его не желаем", - пояснил Павел.

Несогласие в рядах НАТО

Между тем буквально накануне на пресс-конференции в Северной Македонии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс не видит никакой военной угрозы со стороны России членам блока.

"Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону", - подчеркивал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

То есть согласованности в заявлениях генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента Чехии Петра Павла как-то абсолютно не прослеживается. Да и, собственно говоря, непонятно, на основе каких разведывательных данных глава чешского государства сделал выводы о России как угрозе номер один в Европе.

В ходе своего выступления он в принципе не ссылался на какие-либо документы и источники. То есть Петр Павел не утверждал, что ему, к примеру, стали известны детали Плана применения Вооруженных сил России, что разведкой Чехии получена общестратегическая часть плана, а на этой карте зловещие красные стрелы тянутся не то чтобы до Праги, а вплоть до Ла-Манша. Он не сказал, что в России наблюдаются признаки стратегического и оперативного развертывания, на границах НАТО создаются ударные группировки и в ближайшее время противник (то есть ВС РФ) намерен перейти в наступление. В основе анализа и выводов президента Чехии лежит фраза «я так вижу» и не более того.

Конфликт с НАТО = ядерная война

Никакого конфликта высокой интенсивности в Европе, который так усердно описывает Петр Павел, не может быть по определению. Подобный конфликт в теории подразумевает применение только конвенциональных образцов вооружения и военной техники. А вот как раз такой ход вооруженной борьбы между Россией и НАТО весьма и весьма маловероятен. И вот по каким причинам.

Североатлантический альянс по своему военно-экономическому потенциалу намного превосходит Российскую Федерацию. К примеру, общая численность военнослужащих в Объединенных вооруженных силах НАТО составляет 5 млн 817 тыс. чел., в ВС РФ всего 1 млн 331 тыс. чел. Общее количество самолетов в НАТО - свыше 20 тыс., в ВС РФ - чуть более 4 тыс. А без господства в воздухе вести успешные боевые действия невозможно по определению, и это убедительно показала специальная военная операция. Общее количество боевых кораблей в НАТО - 2151, в ВМФ РФ - 598. И такое соотношение сил и средств примерно и по всем остальным позициям.

В подобной обстановке российской армии вести вооруженную борьбу с НАТО с применением только обычных средств поражения абсолютно бесперспективно.

При подавляющем превосходстве НАТО в обычных вооружениях конфликт будет угрожать самому существованию России. Поэтому в таких случаях Военной доктриной государства предусматривается переход к применению ядерного оружия. Иными словами, война между Россией и НАТО может быть только с применением ядерного оружия и никакой другой.

К этому следует добавить, что НАТО (как организация), по большому счету, выглядит как США и вся остальная мелочь. То есть в случае столкновения с НАТО Россия гипотетически будет воевать по большей части с Соединенными Штатами. Сказать, что в Вашингтоне в настоящее время (и в исторически обозримый срок) заинтересованы именно в таком развитии обстановки, значит, сильно преувеличить все возможные на сегодня угрозы и вызовы.

Так что президент Чехии Петр Павел сильно сгущает обстановку, и на фоне вышеупомянутого заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга слова главы чешского государства вообще можно расценивать как сугубо личное мнение Петра Павла, а отнюдь не официальную позицию альянса. Ее-то как раз и доводит до града и мира Столтенберг и никто другой.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок