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Газета.ru

«Вручную разминируют минные поля»: на Украине рассказали о положении ВСУ на фронте

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Источник изображения: Reuters

Залужный назвал ситуацию на фронте для ВСУ затруднительной, но контролируемой

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на встрече с западными партнерами в рамках формата «Рамштайн» сообщил, что «обстановка на фронте затруднена, однако контролируемая». При этом украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал Financial Times, что солдатам страны приходится разминировать обширные минные поля вручную. Подробности о положении ВСУ на фронте - в материале «Газеты.Ru».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в первый раз принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны страны в рамках формата «Рамштайн» (так называют регулярные консультации стран, которые предоставляют Киеву вооружения; первая встреча прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн на западе Германии, после того как в марте прошлого года Владимир Зеленский попросил НАТО о военной помощи). В своем Telegram-канале военачальник сообщил о том, что обсуждалось на встрече:

"Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируемая. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

Доложил о действиях россиян, угрозах и их вероятных планах на ближайшее время".

Также Залужный поблагодарил партнеров Киева за предоставление пакетов помощи, которые усилят систему противовоздушной обороны Украины, артиллерию и средства радиоэлектронной борьбы. Он выразил уверенность в победе ВСУ.

"Минные поля разминируют вручную"

Несмотря на отчет Залужного, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Financial Times сообщил, что военным страны приходится разминировать территории голыми руками.

"В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля".

СМИ неоднократно писали, что одна из причин неудач в контрнаступлении - минные поля. Они делают каждую атаку достаточно дорогостоящей и мешают ВСУ продвигаться дальше. Согласно материалу, на фоне провала слово "тупик" теперь считается практически запрещенным. Именно так охарактеризовал положение ВСУ Залужный в интервью The Economist.

Член Совета Общественной палаты РФ Владимир Рогов ранее также говорил о том, что украинская армия испытывает трудности с российскими минами:

"Один из боевиков ВСУ рассказывает, что они теперь применяют тактику "разминирования ногами". Я даже сначала не поверил, но он сказал именно так: "Мы разминируем ногами". То есть идет одно подразделение, взрывается, идет следующее за ним уже легче, потому что первое "разминировало" какой-то участок фронта".

Приехавший на Украину журналист Financial Times в своей статье отмечает, что в Киеве опасаются ослабления помощи западных союзников, а также того, что о них забудут.

"Эти часики тикают с 2014 года", - ответил Шмыгаль на вопрос, чувствуют ли украинские власти, что у них заканчивается время.

Массовое дезертирство в ВСУ

РИА Новости со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Украины утверждает, что число дезертиров увеличилось в разы.

По данным ведомства, в 2023 году 4 638 солдат сбежали из украинской армии, 10 940 человек самовольно покинули часть с намерением вернуться и 161 военнослужащий нанес себе травмы, чтобы не идти на фронт.

Сейчас на Украине дезертиров приговаривают к 5-8 годам тюремного заключения, хотя раньше ограничивались условным сроком и досудебным соглашением.

Алена Фомина

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