«Вручную разминируют минные поля»: на Украине рассказали о положении ВСУ на фронте

Залужный назвал ситуацию на фронте для ВСУ затруднительной, но контролируемой
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на встрече с западными партнерами в рамках формата «Рамштайн» сообщил, что «обстановка на фронте затруднена, однако контролируемая». При этом украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал Financial Times, что солдатам страны приходится разминировать обширные минные поля вручную. Подробности о положении ВСУ на фронте - в материале «Газеты.Ru».
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в первый раз принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны страны в рамках формата «Рамштайн» (так называют регулярные консультации стран, которые предоставляют Киеву вооружения; первая встреча прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн на западе Германии, после того как в марте прошлого года Владимир Зеленский попросил НАТО о военной помощи). В своем Telegram-канале военачальник сообщил о том, что обсуждалось на встрече:
Доложил о действиях россиян, угрозах и их вероятных планах на ближайшее время".
Также Залужный поблагодарил партнеров Киева за предоставление пакетов помощи, которые усилят систему противовоздушной обороны Украины, артиллерию и средства радиоэлектронной борьбы. Он выразил уверенность в победе ВСУ.
"Минные поля разминируют вручную"
Несмотря на отчет Залужного, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Financial Times сообщил, что военным страны приходится разминировать территории голыми руками.
СМИ неоднократно писали, что одна из причин неудач в контрнаступлении - минные поля. Они делают каждую атаку достаточно дорогостоящей и мешают ВСУ продвигаться дальше. Согласно материалу, на фоне провала слово "тупик" теперь считается практически запрещенным. Именно так охарактеризовал положение ВСУ Залужный в интервью The Economist.
Член Совета Общественной палаты РФ Владимир Рогов ранее также говорил о том, что украинская армия испытывает трудности с российскими минами:
"Один из боевиков ВСУ рассказывает, что они теперь применяют тактику "разминирования ногами". Я даже сначала не поверил, но он сказал именно так: "Мы разминируем ногами". То есть идет одно подразделение, взрывается, идет следующее за ним уже легче, потому что первое "разминировало" какой-то участок фронта".
Приехавший на Украину журналист Financial Times в своей статье отмечает, что в Киеве опасаются ослабления помощи западных союзников, а также того, что о них забудут.
"Эти часики тикают с 2014 года", - ответил Шмыгаль на вопрос, чувствуют ли украинские власти, что у них заканчивается время.
Массовое дезертирство в ВСУ
РИА Новости со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Украины утверждает, что число дезертиров увеличилось в разы.
Сейчас на Украине дезертиров приговаривают к 5-8 годам тюремного заключения, хотя раньше ограничивались условным сроком и досудебным соглашением.
Алена Фомина