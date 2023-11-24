«Все авианосцы США подвергаются риску»: в зарубежной прессе оценили перевооружение ВМФ РФ на ракеты «Циркон»

Источник изображения: topwar.ru

В своем недавнем выступлении министр обороны Сергей Шойгу призвал верфи содействовать перевооружению флота на новые ракеты, способные эффективно поражать авианосцы и приданные им корабельные группы.

Американские АУГ являются ключевым условием для поддержания гегемонии США, и Россия, похоже, приняла это к сведению. Но задача, стоящая перед РФ, не тривиальна

- указывается в издании EurAsian Times.

Как отмечается, российским ракетам на пути к АУГ предстоит преодолеть эшелонированную ПВО. Авианосец оснащен зенитными системами всех диапазонов (малой, средней и большой дальности), а сопровождающие его корабли внесут свою лепту в общую оборону. Воздушное пространство вокруг АУГ круглосуточно контролируется самолетами ДРЛО.

Дозвуковые крылатые ракеты, такие как «Калибр», не представляют угрозы для авианосца. Их легко обнаружить и уничтожить задолго до того, как они приблизятся к АУГ, даже в случае массированной атаки

- считают в зарубежной прессе.

Как пишет автор, на кораблях ВМФ РФ в настоящее время развернута только одна система, предназначенная для потопления американских авианосцев, - это ракета П-700 «Гранит»: 7-тонная ПКР с 750-кг боеголовкой мощностью 500 кт (которая может быть снаряжена ЯО). Она в состоянии развивать скорость до 1,6 Маха на малой высоте и свыше 2,5 на большой. Максимальная дальность действия составляет 625 км.

Одно попадание «Гранита», даже с обычной боеголовкой, скорее всего, выведет авианосец из строя

- полагает автор.

Источник изображения: topwar.ru

ПКР «Гранит»

С его слов, данной ПКР вооружены только атомные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов», местоположение которых ВМС США в состоянии постоянно отслеживать. Поэтому, как он считает, у них нет никаких шансов приблизиться к АУГ на дальность пуска «Гранита».

Российская ПКР П-800 «Оникс» обладает сверхзвуковой скоростью и маневренностью, позволяющими преодолевать оборону АУГ, и они установлены на многих кораблях и подводных лодках. Однако их 300-кг боеголовка намного меньше 750-кг БЧ «Гранита».

Вероятность того, что один или даже несколько ударов «Ониксом» смогут потопить авианосец, минимальна

- считает автор.

С его слов, единственным эквивалентом «Гранита» в качестве основного средства уничтожения АУГ может стать только гиперзвуковая крылатая ракета 3М22 «Циркон», которая способна развивать скорость до 8 Махов и поражать цели на дальностях до 500-1000 км.

Гиперзвуковой «Циркон» будет практически невозможно перехватить средствами ПВО авианосной группы. Его боеголовка весом 300-400 кг за счет высокой скорости полета будет столь же разрушительной, как у «Гранита», и, вероятно, выведет авианосец из строя

- указывается в издании.

Как полагает автор, носителями «Циркона» станут все будущие фрегаты проекта 22350, корветы класса «Гремящий» (оснащенные во время их строительства УКСК), противолодочные эсминцы проекта «Удалой», подводные лодки типа «Ясень» и модернизированные субмарины «Антей». Также следует учитывать гиперзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования.

Перед лицом такой угрозы все авианосцы США подвергаются риску

- делает вывод автор, давая оценку новой российской ПКР.