Атаковавший Крым украинский безэкипажный катер MAGURA V5 попал в руки российских военных

Источник изображения: topwar.ru

В руки российских военных попал один из атаковавших российские корабли украинских безэкипажных катеров, об этом сообщил ТГ-канал "Два майора".

Украинский морской беспилотник был обнаружен на западном побережье Крыма в районе Донузлава, недалеко от Евпатории. Безэкипажный катер находится в исправном состоянии, по-видимому, на берег его вынесло в ходе ночной атаки на российские военные корабли. Впрочем, это уже не важно, самое главное - катер без видимых повреждений. Украинские паблики подтверждают, что катер "похож" на украинский беспилотник MAGURA V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V5), разработки якобы украинской компании "СпецТехноЕкспорт".

Как пишут уже наши ресурсы, отражение атаки украинских морских беспилотников произошло в ночь с 21 на 22 ноября 2023 года у западного побережья Крыма в районе Евпатории. Четыре беэкипажных катера ВМС Украины были обнаружены около 2-х часов ночи у побережья напротив озера Донузлав. Три беспилотника были уничтожены огнем бортового вооружения кораблей и катеров Черноморского флота, а четвертый выбросило на берег по неустановленной причине.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщается, катера пришли к полуострову со стороны Одессы, противник попытался повторить атаку пункта базирования флота, проведенную Киевом в 10-х числах ноября, когда в результате атаки погиб командир российского десантного катера. На этот раз у ВМС ничего не получилось.

Источник изображения: topwar.ru

Тогда, воспользовавшись отсутствием боновых заграждений на входе в бухту, противнику удалось поразить несколько катеров. Но на этот раз моряки были начеку, благодаря чему удалось отбить атаку

- пишет ТГ-канал "Рыбарь".

Согласно информаци из открытых источников, MAGURA V5 имеет длину 5,5 метра, ширину 1,5 метра и может нести до 320 кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость составляет почти 40 км/ч, а максимальная – более 75 км/ч. Дальность действия превышает 800 км.