ЕКА будет использовать на марсоходе "Розалинд Франклин" спектрометр из Британии вместо РФ

Команда ученых из Университета Аберистуита в Уэльсе для этого создаст новый прибор, который получит название Enfys

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА), отказавшееся от сотрудничества с Роскосмосом при создании марсохода "Розалинд Франклин" после начала специальной военной операции РФ на Украине, будет использовать британский спектрометр вместо российского. Об этом сообщило министерство науки, инноваций и технологий Соединенного Королевства.

Команда ученых из Университета Аберистуита в Уэльсе создаст новый прибор, который получит название Enfys, что в переводе с валлийского языка означает "радуга". На эти цели Космическое агентство Великобритании, также участвующее в разработке марсохода, выделило £10,7 млн ($13,4 млн). Общий объем инвестиций правительства королевства в данный проект составляет £377 млн (около $470 млн). Ведущим разработчиком марсохода является британское подразделение компании Airbus Defence and Space.

Марсоход "Розалинд Франклин", названный в честь английского биофизика середины XX века, - это одна из двух частей программы ЕКА "ЭкзоМарс" по исследованию Марса, которая также включает в себя зонд "ЭкзоМарс-TGO". Этот аппарат благополучно прибыл на орбиту Марса в октябре 2016 года. Старт второй половины миссии изначально был запланирован на 2018 год, однако позже запуск перенесли на 2020 год, а затем на 2022 год.

В июне прошлого года генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер сообщил, что совет управляющих ЕКА принял решение о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по программе "ЭкзоМарс". Комментируя эту информацию, Роскосмос отметил, что Россия сможет реализовать свою часть проекта самостоятельно. Ранее предполагалось, что два из девяти приборов марсохода должны быть российскими. Речь шла о спектрометре ISEM и нейтронном детекторе ADRON-RM, изготовленными в Институте космических исследований РАН.