Байден и Си обошли вниманием украинскую тему

Лидеров США и КНР больше заботит двухстороннее взаимодействие

Важнейшим событием ноября стала двухчасовая беседа президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры крупнейших в экономическом плане держав мира не виделись ровно год, со времен саммита G20 на Бали. Это вызвано углубляющимися разногласиями между ними на фоне резкого охлаждения американо-китайских отношений за шесть лет после предыдущего визита китайского лидера в США.

Наряду с Америкой и Китаем, Россию тоже относят к числу сверхдержав по причине наличия мощнейшего арсенала ракетно-ядерного оружия (на уровне США и значительно превосходящий таковой у КНР), хотя по размерам экономики наша страна намного уступает двум другим.

Казалось бы, за пару часов общения 16 ноября президент Байден и председатель Си так или иначе должны были коснуться темы российско-украинского конфликта (как то было на прошлых встречах) однако этого, по-видимому, не произошло. Во всяком случае, никаких четких заявлений на данный счет ни Вашингтон, ни Пекин делать не стали.

Не удивительно: весь первый план сейчас занимают двухсторонние отношения, где накопилось множество проблем и разногласий.

Вернувшись на родину по завершении первого за президентство Байдена визита в Америку, Си Цзиньпин сказал, что КНР и США сейчас находятся на историческом рубеже. По его мнению, вопрос о том, следует ли считать две страны партнерами либо соперниками в нынешних геополитических условиях, становится фундаментальным.

На переговорах в Калифорнии стороны договорились восстановить диалог между военными ведомствами. Напомним, что его поставили «на паузу» после провокационного визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси летом прошлого года. Окончательно контакты между военными прекратились в феврале, когда американские истребители-перехватчики сбили китайский аэростат, пролетевший над территорией США.

И только теперь вновь решено проводить встречи министров обороны, консультации по вопросам безопасности на море, телефонные разговоры на уровне командующих зонами боевого командования.

Пекин откликнулся на просьбу Вашингтона надавить на китайских производителей компонентов для фентанила (это химическое вещество пользуется растущим вниманием американцев из-за наркотических свойств).

Были и другие договоренности, причем все исключительно в сфере двухсторонних отношений, безо всякой связи с внешним окружением. Данное обстоятельство не помешало Байдену охарактеризовать встречу 16 ноября «одной из самых конструктивных и продуктивных» за все время общения лидеров США и КНР. Со своей стороны Си сказал, что отношения двух стран теперь «развиваются в правильном направлении», притом что возможный конфликт между Вашингтоном и Пекином чреват «невыносимыми последствиями», тогда как «мир достаточно велик» для того, чтобы процветали и Китай, и США.

Получается, что у Джозефа Байдена и Си Цзиньпина обнаружилось общее желание сделать несколько шагов навстречу друг другу – пусть малых, но задающих некий вектор на разрядку отношений между крупнейшими сверхдержавами мира. В согласованную повестку встречи 16 ноября дипломаты внесли лишь те вопросы, по которым имелась реальная возможность достичь взаимного согласия, а все иные оставили на потом.

Как известно, Пекин не присоединился к экономическим санкциям Запада на Москву с целью заставить ее прекратить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Обнародованные ранее различные дипломатические инициативы по замирению конфликтующих сторон не обнаружили точек соприкосновения. Вот почему тема российской операции из повестки встречи лидеров США и КНР естественным образом выпала.

Экспертами высказывается мнение, что достижение реальных договоренностей для Байдена сейчас важнее, чем для Си. Действующего председателя КНР недавно переизбрали на следующий пятилетний срок, а в Соединенных Штатах предвыборная борьба только начинается. Байден выступает в роли «хромой утки», имея малый шанс задержаться в Белом доме еще на четыре года.

Как отмечалось выше, по отдельным темам повестки калифорнийской встречи стороны пришли к согласию. На этом фоне стал удивительным очередной словесный выпад в сторону китайского визави.

Глядя в глаза своему собеседнику на встрече, Джозеф Байден назвал встречу с ним «честью и удовольствием» и выразил надежду, что соперничество великих держав не приведет их к конфликту. А три часа спустя на пресс-конференции президент США очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором. «Послушайте, он им действительно является, – сказал Байден журналистам. – Он диктатор потому, что является парнем, который руководит страной с коммунистическим правительством, полностью отличающимся от нашего».

Такому повороту удивились не только представители СМИ, но и государственный секретарь США Энтони Блинкен, что было видно по выражению лица во время соответствующей реплики своего «шефа».

Помимо Си Цзиньпина, клеймо диктатора Байден ранее поставил и на президента РФ Владимира Путина.

Отдельные комментаторы поспешили списать личные оскорбления на старческую деменцию лидера Америки (20 ноября ему исполнился 81 год). Более вероятно, что в преддверии президентских выборов Байден стремится выглядеть «сильным лидером». И действует так, чтобы не дать повода другим кандидатам обвинить его в слабости при отстаивании интересов страны в глобальном противостоянии, где «главными противниками» США назначены КНР и РФ.

Во-вторых, нынешний выпад в сторону Си можно объяснить еще и тем, что не все вопросы повестки встречи в Сан-Франциско были решены так, как того хотел Белый дом. За неделю Пекин объявил о введении ограничений на экспорт редкоземельных металлов, что стало ответом на отказ США поставлять китайским фирмам сложные полупроводники и делиться с ними технологиями искусственного интеллекта.

Обращаясь к теме встречи в Сан-Франциско, бывший президент США Трамп заявил, что в ее ходе Байден «выглядел растерянным… как будто не понимал, где он находится, что вообще ему надо делать», тогда как Си «вел себя очень уверенно» и «показал себя умным и сильным человеком». На основе собственных знаний китайского лидера Трамп вынес следующее суждение, поделившись им со своими сторонниками на митинге в Айове: «На встрече с Байденом он выглядел как кусок гранита… а ведь он крепок, как гранит, он сильный… и свирепый».

Против действующего президента США выступил и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. «На данном этапе наше расследование по импичменту президенту Байдену уже выявило коррупционный характер действий президентской семьи, – сказал Джонсон. – А также то, что президент и представители Белого дома неоднократно лгали относительно его вовлеченности в деловые операции родственников».