Лондон поможет Киеву с касками и зимним обмундированием

Неудачное контрнаступление ВСУ притупило желание Запада поставлять оружие

Вернувшийся в состав действующего правительства Великобритании после семи лет пребывания в отставке бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон первым делом после своего назначения на пост министра иностранных дел посетил Киев. Приветствуя гостя, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность визита «особенно сейчас, когда внимание мирового сообщества больше целиком не концентрируется на сражении за Украину, а ведь подобное отсутствие фокусировки не помогает поиску решения».

Ожидания Киева что Кэмерон привезет хорошие новости и, главное, щедрые подарки, не оправдались. Очередной пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) не содержит никакого летального оружия: там нет ни танков Challenger, ни гаубиц Archer, ни крылатых ракет Storm Shadow. Подобные дорогостоящие подарки закончились летом, а сейчас, в преддверии зимы, внимание переведено на индивидуальные средства защиты и обогрева для ВСУ. Согласно сообщению британского Министерства обороны, украинской стороне передаются: 82 тыс. касок, 5 тыс. комплектов зимней одежды, 10 тыс. бронежилетов и 70 тыс. сухих пайков. В дополнение к этому по линии Красного Креста предоставляется помощь на сумму 10 млн фунтов стерлингов (в основном медикаменты) и еще 7 млн по линии консорциума Nonviolent Peaceforce (буквально: «негрубая сила мира») для обеспечения беженцев предметами первой необходимости.

Недоумение принимающей стороны насчет столь резкого переноса внимания с оружия на дешевые нелетальные средства Дэвид Кэмерон постарался снять обещаниями чего-то большего в будущем. Среди прочего он упомянул усилия своей страны и ее партнеров по военно-политическому блоку НАТО в деле обучения украинских военных летчиков технике пилотирования американских истребителей F-16.

Оцените юмор главы британского внешнеполитического ведомства: на вооружении Королевских военно-воздушных сил (КВВС) никогда не было самолетов данного типа, и их поступление не планируется. На международном рынке авиатехники F-16 конкурирует с Eurofighter EF-2000 Typhoon, а эта модель составляет основу тактической авиации КВВС. Однако ни «Тайфунов», ни снимаемых с вооружения истребителей-бомбардировщиков устаревших типов Tornado и Jaguar британцы украинцам передавать не обещают. Вместо этого Лондон пытается объяснить Киеву, что теплая одежда и сухпайки – именно то, что нужно в свете приближающихся заморозков, и такого рода помощь Лондон готов оказывать и далее, «пока в этом будет необходимость».

«Мы знаем, что Россия планирует держать нас в холоде этой зимой, – сказал Зеленский. – Но с помощью союзников, таких как Соединенное Королевство, мы сможем сохранить тепло и свет в наших домах». Он не преминул воспользоваться случаем чтобы напомнить гостю что на встречах с его предшественником ранее в этом году Киеву обещали предоставить больше оружия. «Да, мы продолжим предоставлять вам моральную, дипломатическую и экономическую помощь, – отреагировал Кэмерон. – Но и военную тоже, причем не только в уходящем и наступающем году, а так долго, как это будет необходимо». Вот только кто будет определять ту самую «необходимость», гость не уточнил. После Киева Кэмерон заехал в Одессу, где дал обещание оказать посильную помочь жителям, пострадавшим от боевых действий.

Среди прочего на переговорах затрагивалась и тема возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом по итогам предстоящих в ноябре следующего года президентских выборов в США. Подобное развитие событий крайне нежелательно для команды Зеленского, коего видные члены Республиканской партии США критикуют за коррупцию в стране, нецелевое использование поступающей западной помощи и срыв «летнего контрнаступления» ВСУ с большими потерями в живой силе. И, что еще более важно для американцев, с потерями дорогостоящей военной техники, поставленной странами НАТО.

Когда Кэмерон гостил в Киеве, британский журнал Economist опубликовал статью о том, какие ужасы ожидают мир в случае победы Трампа на выборах. При этом журналисты отметили растущую вероятность такого развития событий согласно опросам американских избирателей. Констатируется, что Трамп опережает всех других выдвиженцев-республиканцев в ходе внутрипартийной селекции. Накануне два кандидата (Тим Скотт и Майк Пенс) выбыли из избирательной гонки, тем самым снизив внутрипартийную конкуренцию Трампу. Но главное, он теперь уверенно обходит действующего президента Джозефа Байдена в ряде ключевых штатов, где традиционно ведется жесткая борьба между республиканцами и демократами. Так, согласно данным газеты New York Times, 59% избирателей высказали доверие Трампу в вопросах экономики по сравнению с 37% за Байдена.

Публикация Economist от 16 ноября также утверждает, что недавние гражданские иски и уголовные дела, инициированные демократами по весьма спорным предлогам, сыграли Трампу на руку, лишь усилив его влияние на электорат. «В ближайшие 12 месяцев промах любого из кандидатов может определить исход гонки и, таким образом, перевернуть мир», – пророчат авторы статьи. Они отмечают, что на втором президентском сроке у Трампа будут «развязаны руки в стремлении к возмездию, экономическому протекционизму и театрально экстравагантным сделкам». Преследуя давних противников из стана Демократической партии, «Трамп будет вести войну с любым институтом, который встанет у него на пути, включая суды и Министерство юстиции». Таким образом, второй срок Трампа может стать гораздо более насыщенным «бифуркационными» превращениями, чем когда-либо в новейшей истории Америки.

Выступая перед своими сторонниками, Трамп неоднократно обещал в случае победы на президентских выборах «остановить бойню на Украине» за одни сутки. Он не намерен оказывать военно-техническую и финансово-экономическую помощь Киеву в тех масштабах, что имеют место при Байдене. Республиканцы все более решительно критикуют действия Байдена и его приспешников, намекая на коррупционную составляющую в виде откатов для тех в действующей администрации США, кто лоббирует интересы поставщиков оружия и другого имущества для киевского режима. Республиканцы также принимают к сведению недовольство Пентагона при виде того, как разрекламированная американская военная техника, переданная ВСУ, выбивается Российской армией.

Украинские военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Февраль 2023 года, окрестности Артемовска. Нынешняя зима может оказаться для ВСУ еще более суровой. Фото Reuters

А для Лондона стало шоком, с какой легкостью российские военные расправились со считавшимися неуязвимыми танками типа Challenger (в переводе с английского – «соперник»), как только те появились на линии фронта в Запорожской области. Фото и видео сгоревших под Работино «соперников» широко транслировались прессой, что привело к утрате искусственно созданного «ореола непобедимости» вокруг британской бронетехники.

Проанализировав увиденное на Украине, британцы стали более внимательно относиться к всему, что касается национальной обороны. В середине ноября их постигло очередное разочарование делами в данной области. На открытых слушаниях в комитете Палаты общин первому лорду Адмиралтейства был задан неприятный вопрос: «Впервые на нашей памяти Королевские военно-морские силы (КВМС) не имеют ни одной субмарины в море. Вам не кажется, что это не что иное, как провал командования?» Стараясь сохранить внешнюю невозмутимость, адмирал Бенджамин Ки Кей (он же сэр Бен) ответствовал: «Нет, я так не считаю! Просто-напросто у нас не было необходимости выводить в море какую-либо подлодку». При этом сэр Бен признал, что на протяжении рассматриваемого периода (сентябрь 2023 года) все многоцелевые атомные субмарины КВМС (а именно HMS Astute, Ambush, Artful, Audacious, Anson и Triumph) действительно стояли в базах. По имеющейся информации, большинство из них ожидали ремонта либо проходили его (а Anson проходил испытания).

Члены парламента, однако, расценили случившееся иначе. Парламентарии констатировали, что на практике отсутствие британских субмарин в море означало «полную беззащитность» британских морских коммуникаций ввиду угрозы, исходящей от группировки ВМФ Российской Федерации в Северной Атлантике. По их мнению, ситуация выглядела «постыдной».

Сэр Бен не согласился с подобной оценкой: «Если русские не послали ни одной своей подлодки в Северную Атлантику, тогда зачем нам посылать туда свои?» По его логике, это было бы бесполезной растратой ресурса, легло бы стало дополнительной нагрузкой на экипажи. По мнению главы Адмиралтейства, следует экономить людские и материальные ресурсы на случай реальной необходимости их применения. Он добавил, что по тревоге в море всегда могут выйти как минимум три британские субмарины.

Пояснения сэра Бена не устроили комитет, и парламентарии инициировали проверку вооруженных сил страны на их готовность к войне. Вызывает вопросы состояние авианосцев, а у Великобритании их два – HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») и HMS Price of Wales («Принц Уэльский») водоизмещением по 65 тыс. т каждый. Первый недавно возвратился к берегам Шотландии из похода в Северное и Норвежское моря, где действовал вместе с фрегатами Kent и Diamond, отрабатывая взаимодействие с летчиками палубных истребителей F-35 и вертолетов Wildcat и Merlin. А вот «Принц Уэльский» слишком много времени проводит в ремонте, из-за чего выход в море сразу двух авианосцев становится почти невероятным событием.

Внимание парламентариев также привлек тот факт, что из 11 фрегатов и шести эсминцев Королевского флота только восемь-девять пребывают в состоянии «высокой готовности» к выходу в море в темное время суток. Это считается недостаточным в текущей геополитической обстановке.

В ответ на критику флотоводцы принесли радостную весть: закончились затянувшиеся на четыре года работы по ремонту и модернизации фрегата HMS St Albans (тактический номер F83), порученные фирме Babcock. Строительство корабля велось на верфи Yarrow в Глазго с 1999 по 2002 год, причем он стал последним из 16 корпусов, построенным по проекту 23. Работы по ремонту и модернизации велись в Девонпорте (графство Плимут) после 20-летней «почти беспрерывной» службы корабля в Атлантике, Средиземноморье и у берегов Арабского Востока.

Общее число человеко-часов, затраченных на проведение ремонта с модернизацией, составило 1,2 млн. В корпус и надстройку внесли 350 структурных изменений, длина сварных швов и протяженность вновь заложенных труб составили по 4 км. На место старых установили четыре новых дизель-генератора и пару дюжин насосов, а газовые турбины главной энергетической установки корабля прошли переборку в заводских условиях. Полностью переделаны места расположения экипажа, насчитывающего 185 офицеров и матросов, а внутреннее освещение теперь выполнено исключительно на LED-светильниках.

Состав вооружения пересмотрели. Вместо устаревшего зенитного ракетного комплекса Sea Wolf – героя войны 1982 года за Фолклендские острова – установили современный Sea Ceptor. Он получает целеуказание с новейшего радиолокатора Artisan 997, способного следить за более чем 900 летательными аппаратами на удалении до 100 миль. Судовые арсеналы теперь способны обслужить перспективный комплекс управляемого оружия «воздух-поверхность», созданный на замену устаревшему Sea Skua. Сообщается о завершении его испытаний и принятии на вооружение. Новая ракета комплекса будет запускаться с вертолетов марки Merlin и Wildcat, прошедших соответствующую модернизацию. Гидроакустика фрегата включает Sonar 2150, который в сравнении с прежним (тип 2050) имеет повышенную дальность обнаружения подводной лодки.

В беседе с журналистами командир корабля Byron Linn сказал, что видит свою главную задачу в ускоренной подготовке прошедшего ремонт фрегата к испытаниям в открытом море, которые планируется начать с приходом зимы.

Организованный военным ведомством, чтобы поднять престиж флота, пресс-тур по отремонтированному фрегату не произвел должного медийного эффекта. Тему перебила другая – о сексуальном преследовании женщин-военнослужащих. Основанием стало расследование ряда подобных случаев в рамках проверки группы высшего пилотажа Red Arrows («Красные стрелы»). Она входит в состав КВВС и выступает на невооруженной модификации учебно-боевого самолета Hawk. За мастерство пилотирования «Красные стрелы» снискали уважение у посетителей авиационных выставок по всему миру (группа выступала и на праздновании 100-летия ВВС России). Но в течение нескольких последних лет из группы в адрес вышестоящего командования стали поступать жалобы о попытках спаивания девушек-военнослужащих, склонения их к сожительству и об «отношении к ним как к собственности».

Отдельные факты при проверке подтвердились, что признал член кабинета министров Andrew Murrison на слушаниях в парламентском комитете по обороне. Командование группы было поставлено в известность, что вышестоящими структурами будут проводиться «специальные меры» по искоренению неуставных отношений среди личного состава. Как следует из материалов дела, «склонение к физическому контакту» и «вынесение словесных замечаний по поводу внешности» были «широко распространены» – до такой степени что военнослужащим-женщинам приходилось формировать «отряды самообороны» для защиты чести и достоинства в ходе «мероприятий социального характера». Изучив доклад, начальник штаба КВВС маршал Рич Найтон «пришел в расстройство» и принес «искренние извинения» пострадавшим девушкам.

При этом, однако, сообщается, что подтвержденные факты неуставных отношений относятся к 2017–2021 годам, после чего ситуация улучшилась благодаря ротации личного состава. Необходимость проведения тщательной проверки силами сотрудников военного ведомства объясняется тем, что британская криминальная полиция, получившая ряд обращений от пострадавших, не могла собрать всю необходимую информацию для передачи в суд, поскольку «Красные стрелы» входят в структуру Вооруженных сил.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк,Владимир Александрович Карнозов – ответственный редактор «НВО».