У ЕС не хватит снарядов для Украины. Франция потребовала доказательств

Специалисты по монтажу производят 155-мм артиллерийские снаряды М795 для гаубиц на армейском заводе боеприпасов в Скрантоне, Пенсильвания. 13 апреля 2023 года. Отсюда они отправляются на Украину.

Politico: Франция назвала условия для поставок Украине снарядов из третьих стран

ЕС оказался неспособен выполнить данные Украине обещания по поставкам снарядов, пишет Politico. На этом фоне Париж заявил о готовности согласиться на закупку боеприпасов за рубежом, однако потребовал доказательств провала Евросоюза.

Но, прежде чем поднять белый флаг, Париж хочет убедиться, что ЕС на самом деле не в состоянии сдержать слово и отправить на Украину миллион снарядов к началу марта

Париж – Усиливается обеспокоенность по поводу того, что ЕС не сумеет выполнить свое обязательство поставить на Украину миллион снарядов к началу марта, и это заставило Францию сделать резкий разворот и отказаться от прежних заявлений, что боеприпасы эти будут исключительно европейского производства.

Но, прежде чем обратиться к зарубежным поставщикам, ЕС должен на практике показать, что сдержать свое слово он не в состоянии, заявил изданию Politico высокопоставленный французский дипломат. "Пока мы не придем к такому выводу, мы не согласимся [покупать за рубежом]. Но если нам придется перестраиваться, мы перестроимся", – сказал он.

Это существенный отход от традиционной позиции Франции, которая издавна призывает национальные правительства покупать европейское оружие и боеприпасы. "Нам нужны европейские преференции, так как, если мы не будем побуждать компании [к производству], мы не выберемся из этого порочного круга. Однако нам известно, как надо проявлять гибкость, чтобы помочь Украине", – заявил этот высокопоставленный дипломат.

Пока Евросоюзу очень далеко до показателя в миллион боеприпасов, поскольку он отправил на Украину не более трети этого количества. В этом месяце министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что объявленная цель не будет достигнута, и что она с самого начала была слишком претенциозной. Но даже близкий к объявленному показатель – это все равно очень хорошо, заявляет дипломатическая служба ЕС.

Выступая во вторник на мероприятии, организованном Politico, управляющий директор Европейской службы внешних связей по вопросам мира, безопасности и обороны Бенедикта фон Зехерр-Тосс (Benedikta von Seherr-Thoss) сказала, что до достижения мартовского показателя еще очень далеко. Но даже если к марту поставленная цель не будет достигнута, Киев со временем все равно получит обещанные боеприпасы, добавила она. "Вопрос в том, достигнем мы этой цели к марту или немного позднее в 2024 году", – отметила фон Зехерр-Тосс.

Необходимость отправлять на Украину огромное количество боеприпасов тяжким бременем ложится на европейские арсеналы и предприятия по производству снарядов. Дело в том, что Европа готовила свои планы по ведению войны без учета мощных артиллерийских сражений, которые стали отличительной чертой боевых действий на Украине.

В этом году Брюссель предложил план по увеличению поставок боеприпасов на Украину за счет отправки снарядов из имеющихся запасов и возмещения расходов странам из средств Европейского фонда мира (European Peace Facility). А еще он предложил план на один миллиард евро, предусматривающий совместную закупку боеприпасов Европейским оборонным агентством.

Но возникли трудности внутреннего характера, поскольку еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон (Thierry Breton) не может договориться с Францией и Германией о включении в поставки боеприпасов, произведенных за пределами ЕС.

Сейчас все громче звучат призывы к ЕС начать поиск снарядов для Киева за границей. "Мы давно уже говорим, что, если боеприпасов недостаточно, или если в ЕС не хватает боевой техники, ее надо покупать где-то еще и передавать Украине", – заявил в этом месяце изданию Politico президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Один европейский дипломат из третьей страны, как и другие, попросивший не называть его имя, чтобы говорить свободно, подчеркнул, что приоритетная задача сегодня – обеспечить Украину достаточным количеством снарядов, а не защищать промышленность Европы.

"Конечная цель всего этого – дать Украине все необходимое. Ей на самом деле неважно, что оружие поставляют иностранные поставщики. Так что это точно вопрос будущего", – сказал дипломат.

Авторы: Лаура Каяли (Laura Kayali), Клеа Колкатт (Clea Caulcutt)