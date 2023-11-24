Программа создания новой британской БМП Ajax продолжает буксовать

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Программа создания и закупки новой БМП Ajax стоимостью £5,5 млрд является крупнейшим заказом Минобороны Британии на бронетехнику за последние два десятилетия, направленным на модернизацию армейского парка гусеничных машин.

Из-за неоднократных задержек в реализации проекта государственные органы проводят постоянные проверки, но к ощутимым результатам это не приводит. Минобороны делает вид, что пытается судиться с разработчиком, концерном General Dynamics, отчитавшись о £983 тыс. судебных издержек. Однако при этом военное ведомство вернулось к финансированию программы, выделив в марте текущего года очередной транш GD.

В настоящее время «первоначальная эксплуатация» бронемашины должна стартовать в июле-декабре 2025 года, а ее «полная боеготовность» ожидается в период с октября 2028 по сентябрь 2029 года. Но сопровождающие проект неурядицы могут сказаться и на этих прогнозах: изначально начало поставок армии было запланировано на 2017 год.

Программа Ajax столкнулась с рядом существенных недочетов, включая проблемы с шумом и вибрацией, которые представляют угрозу для здоровья и безопасности обслуживающего персонала

- говорится в издании UK Defence Journal.

Однако Минобороны Британии продолжает сохранять оптимизм.

589 машин Ajax, собранных преимущественно на заводе General Dynamics в Мертир-Тидвиле, должны быть поставлены британской армии, что укрепит возможности сухопутной разведки войск

- говорится в заявлении военного ведомства, несмотря на то, что программа продолжает буксовать.