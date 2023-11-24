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ТАСС

СМИ: Украина начнет использовать танки Abrams на поле боя не раньше весны

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Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods

По данным портала Business Insider, Киев не использует эти танки из-за погодных условий и мощных линий обороны России

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Украина не использует на поле боя танки Abrams, которые направили ей США, из-за погодных условий и мощных линий обороны России. Как сообщил портал Business Insider со ссылкой на аналитиков, украинские военные, вероятно, начнут применять их не раньше весны.

По мнению одного из экспертов, старшего советника вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, на данный момент отправка небольших групп танков Abrams или БМП Bradley на поле боя была бы "неэффективной <…> и затруднительной с точки зрения материально-технического обеспечения".

Издание отмечает, что Bradley уже применялись на поле боя, однако, по данным нидерландского портала Oryx, занимающегося анализом информации из открытых источников, 34 из 100 таких БМП уже уничтожены.

В сентябре США сообщили об отправке на Украину первой партии танков Abrams, которые были обещаны Киеву еще в начале года. 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что эти танки не сыграли большой роли на поле боя, так как "их число очень мало". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
M1 Abrams
SA 330
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