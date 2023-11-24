«Заменит истребители МиГ-29»: новый индийский самолет получит «отечественный» двигатель

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Первым индийским истребителем стал самолет Tejas, на основе которого был разработан LCA Mark 2 (также известный как Tejas Mk2). Обе машины используют реактивные двигатели американской компании General Electric, однако для LCA Mark 2 они будут изготавливаться на местных мощностях.

Двигатели для LCA Mark 2, заказанных в количестве двух эскадрилий, будут производиться на территории Индии GE совместно с [местной] компанией HAL. Все разрешения на этот счет от США уже получены. Таким образом, силовые установки будут отечественного производства

- заявили в DRDO [примерный аналог «Ростеха»].

Как указывается в издании The Economic Times, 30 августа правительство одобрило разработку 17,5-тонного одномоторного истребителя LCA Mark 2, «который должен заменить французские Mirage 2000, Jaguar и МиГ-29 в ВВС Индии». Первый прототип предполагается построить в 2025 году, а программа разработки новой машины должна быть завершена к 2027 году.

DRDO считает, что самолет будет соответствовать категории машин класса Rafale с точки зрения авионики и возможностей, но легче по весу

- отмечается в издании.

LCA Mark 2 будет создаваться с двигателем GE-414, который является усовершенствованной версией GE-404.