Казахстан проводит полевые испытания БМП Barys

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В сети опубликованы кадры полевых испытаний новой БМП Barys («Снежный барс») 8x8, которую Минобороны Казахстана планирует принять на вооружение.

Эта машина является локализованной адаптацией Mbombe 8 от Paramount Group [ЮАР], впервые продемонстрированной на выставке KADEX в 2016 году

- указывается в издании World Defence News.

В течение последних четырех лет Barys тщательно тестировался в различных географических районах Казахстана, включая горы, лесистые степи, саванны, солончаки и пустыни.

Пройдя в общей сложности 25 тыс. км машина доказала свою замечательную мобильность и адаптивность в различных условиях

- поясняет разработчик – компания Kazakhstan Paramount Engineering (KPE).

Как отмечается, Barys выдерживает экстремальные температуры в диапазоне от +45º до -60ºC. Машина выпускается на местном заводе KPE по производству бронетехники Нурсултане.

Barys может вместить до 11 человек личного состава, включая водителя, двух членов экипажа и восемь пехотинцев. Максимальная скорость хода составляет 110 км/ч, дальность действия 800 км, грузоподъемность до 9 тонн. Защищенность соответствует уровня 4B по STANAG 4569 (масса заряда 10 кг ВВ).

БМП оснащена автоматизированной боевой системой Ansar, полностью разработанной в Казахстане. В ее состав входит дистанционно управляемая башня, 30-мм автоматическая пушка 2A72, спаренная с 7,62-мм пулеметом ПКТ(М), и 81-мм дымовые гранатометы. Опционально доступна установка пусковых установок для ПТУР.