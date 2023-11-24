Казахстан проводит полевые испытания БМП Barys

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В сети опубликованы кадры полевых испытаний новой БМП Barys («Снежный барс») 8x8, которую Минобороны Казахстана планирует принять на вооружение.
- указывается в издании World Defence News.
В течение последних четырех лет Barys тщательно тестировался в различных географических районах Казахстана, включая горы, лесистые степи, саванны, солончаки и пустыни.
- поясняет разработчик – компания Kazakhstan Paramount Engineering (KPE).
Как отмечается, Barys выдерживает экстремальные температуры в диапазоне от +45º до -60ºC. Машина выпускается на местном заводе KPE по производству бронетехники Нурсултане.
Barys может вместить до 11 человек личного состава, включая водителя, двух членов экипажа и восемь пехотинцев. Максимальная скорость хода составляет 110 км/ч, дальность действия 800 км, грузоподъемность до 9 тонн. Защищенность соответствует уровня 4B по STANAG 4569 (масса заряда 10 кг ВВ).
БМП оснащена автоматизированной боевой системой Ansar, полностью разработанной в Казахстане. В ее состав входит дистанционно управляемая башня, 30-мм автоматическая пушка 2A72, спаренная с 7,62-мм пулеметом ПКТ(М), и 81-мм дымовые гранатометы. Опционально доступна установка пусковых установок для ПТУР.