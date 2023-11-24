Медведев провел совещание по наращиванию выпуска беспилотников для СВО

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Федеральный центр беспилотных авиасистем в московском индустриальном парке "Руднево" и провел совещание по наращиванию выпуска БПЛА для нужд специальной военной операции, политик отметил, что на площадке созданы хорошие условия для испытаний техники и обучения операторов.

"Мы сегодня, не в первый раз, естественно, обсудим вопросы разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, которые требуются нашим вооруженным силам в ходе проведения специальной военной операции. Этим задачам государство действительно уделяет особое внимание", - сказал Медведев в ходе совещания. Он отметил, что перед началом совещания участники ознакомились с работой Федерального центра беспилотных авиационных систем, созданного на базе парка "Руднево".

"Площадки центра, в чем мы все с вами убедились, позволяют отечественным компаниям разрабатывать и проводить различные эксперименты, а также производить высокотехнологические беспилотные авиационные системы, здесь созданы хорошие условия для испытаний новых беспилотников и обучения операторов", - подчеркнул Медведев.

Он также заявил, что беспилотные авиационные системы стали особо востребованы с начала специальной военной операции и что этого не ожидали. "Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени действительно используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки", - сказал Медведев.