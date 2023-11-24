В Финляндии признали, что военной угрозы со стороны России нет

Генерал Кивинен: в военном плане угрозы со стороны России для Финляндии нет

С оборонной точки зрения угрозы для Финляндии со стороны России нет, заявил в интервью iROZHLAS командующий финскими вооруженными силами Тимо Кивинен. Несмотря на то, что Хельсинки теперь находится в НАТО, он привык полагаться сам на себя и накопил большой опыт в традиционной обороне, добавил генерал.

Несмотря на то, что Финляндия теперь находится под защитным "зонтиком" Североатлантического альянса, кое-что не изменилось. Финны, сохранявшие десятилетиями военный нейтралитет, привыкли полагаться сами на себя. "После холодной войны мы сосредоточились на традиционной обороне отечества", — сказал командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен. Он также рассказал, каково это иметь границу с Российской Федерации протяженностью 1300 километров. Ее в последние недели пересекали нелегальные мигранты. Обо всем этом он поведал в интервью нашему радио.

iROZHLAS: На прошлой неделе Финляндия закрыла несколько пограничных переходов с Россией, откуда в последнее время прибывают мигранты из Сирии, Ирака и других стран. Хельсинки обвинил Москву в том, что она помогает им незаконно попадать на финскую территорию. Что, как вы думаете, будет происходить дальше?

Тимо Кивинен: Сначала я бы хотел подчеркнуть, что еще раньше, когда весной прошлого года мы решили вступить в НАТО, мы ожидали подобных гибридных действий, если так можно выразиться. Для нас это не стало неожиданностью. Наши пограничные службы заняты этой проблемой. Подключена и армия, и полиция. Посмотрим, сколько все это еще продлится. Для оценок пока слишком рано.

С позднего лета к настоящему моменту в Финляндию проникло более пяти сотен беженцев из третьих стран. Да, это не так много, как на польско-белорусской границе два года назад. Кроме того, сейчас зима, и это тоже играет свою роль.

— Вы упомянули Белоруссию. Там мы наблюдали подобный кризис на границе два года назад. Белорусский режим помогал выходцам из Африки и Ближнего Востока, которые хотели попасть в Европейский Союз. Но Польша отказывалась их принимать, а Белоруссия не хотела пускать обратно. Таким образом, люди застревали на границе. Некоторые тогда погибли. Были ли сделаны какие-то выводы из этого кризиса о том, как действовать в подобных ситуациях?

— Что касается разных технических и тактических средств для решения проблемы, то наши пограничники, конечно, консультировались с коллегами из Польши и Прибалтики, перенимали у них опыт. Сейчас финские пограничники держат ситуацию под контролем.

Но, как и всегда, мы должны готовиться к следующим вероятным этапам. То есть мы должны быть готовы к тому, что количество мигрантов или беженцев может резко увеличиться.

— Вы предполагаете, что Россия не успокоится и что с ее помощью финскую границу попытаются нелегально пересечь еще больше людей?

— Я этого не сказал. Я сказал, что мы должны готовиться к такой ситуации. Мы не знаем, как дальше будут развиваться события, но не исключено, что поток усилится.

Мы готовы

— Граница Финляндии и России достигает 1300 километров. Как эта граница выглядит? Там стоит заграждение, или там ничего нет, и границу можно пересечь где угодно?

— Там есть несколько пограничных переходов, и часть из них сейчас закрыта. Открыты те, которые находятся наверху, на севере. Если кому-то нужно попасть из России в Финляндию, то придется ехать через север. Где нет пограничных переходов, просто растет лес. Но человеку очень сложно пересечь границу вне официальных КПП. Особенно сейчас, зимой. Там нет дорог.

Хотя, конечно, мы следим за границей с Россией на всей ее протяженности, а это 1342 километра. Также мы готовы к тому, что люди попытаются пробраться в Финляндию в обход контрольно-пропускных пунктов.

— В прошлые выходные русские, проживающие в Финляндии в Хельсинки, протестовали против частичного закрытия пограничных переходов. По-вашему, стоит ожидать проблем с русской диаспорой в Финляндии или с финнами, имеющими русские корни?

— У нас демократия. Если люди хотят выражать свое мнение по этому вопросу, то пусть так и делают. Протест был мирным, и я бы не сказал, что он выдался массовым. Думаю, что количество граждан с русскими корнями у нас приближается к 80 тысячам. Конечно, у них есть родственники в России. Теперь, если они захотят поехать в Россию, им придется пользоваться теми пограничными пунктами, которые открыты и которые находятся на севере. Новые условия влияют на их возможности поддерживать связь с Россией.

— В апреле Финляндия вступила в Североатлантический альянс. Появились ли какие-то новые проблемы с Россией в связи с этим? Россия, например, развернула широкую деятельность в полярных областях, где строит военные базы.

— Если говорить об оборонном аспекте, то Россия перебросила все имеющиеся соединения с наших границ на украинский фронт. Так что в военном отношении все спокойно.

На севере, на Кольском полуострове, который находится довольно близко к нашим границам, базируются российские стратегические ядерные средства. Таким образом, они активизировались в море и в воздухе, проводят учения на севере, активны в Баренцевом море, а также на западе — в Северной Атлантике.

Но я повторю, что с оборонной точки зрения угрозы для Финляндии нет. Русские заняты Украиной. Кроме того, теперь мы члены НАТО.

— На настоящий момент Финляндия — последняя страна, вступившая в Североатлантический альянс. Чему финская армия может научить другие страны-члены?

— Прежде всего, хочу сказать, что в мои задачи не входит обучение коллег из других стран. За многие годы мы накопили опыт и готовы им поделиться, если остальные того захотят.

У нас есть опыт действий тут, на севере. Это военная сторона дела. Но есть еще и общая концепция безопасности и тотальной обороны. Мы один из тех народов, кто не отменил обязательную военную службу, и даже после холодной войны мы сосредоточились на традиционной обороне отечества. Хотя многие страны разрушили систему территориальной обороны. Мы же этого не сделали.

Об этом речь идет в статье под номером три Североатлантического договора (в ней говорится, что каждая страна-член должна работать над повышением обороноспособности для отражения вооруженного удара — прим. авт.). Возможно, именно в этом мы можем помочь остальным в момент, когда они снова выстраивают территориальную оборону своей территории.

80 процентов

— Финляндия известна своим активным общественным подходом к обороне. Из результатов опросов общественного мнения в Чехии следует, что чехи не в восторге от мысли защищать свою страну в случае угрозы. С финнами все иначе. Почему?

— Думаю, главное тут — понять нашу историю и, прежде всего, Вторую мировую войну. Нам удалось защитить нашу страну от сильной державы — Советского Союза. Это оказало огромное влияние на нашу психику. На самом деле это лежит в основе всего. Отсюда и обязательная военная служба, так как каждая семья до сих пор связана с армией. Сначала люди проходят срочную службу, а потом остаются в запасе. Это касается мужчин, а женщины могут поступить на службу по собственной инициативе.

Опросы общественного мнения, касающиеся национальной обороны и безопасности проводятся у нас уже несколько десятилетий. В последнем из них финнов спросили: "Готовы ли вы защищать Финляндию с оружием в руках?" Более 80% наших граждан готовы к этому.

Но важно и то, что мы до сих пор полагались в смысле обороны только сами на себя. Это осталось в умах наших людей. Чтобы выжить, нужно сохранять единство и готовность внести свой вклад.

— Вы сказали, что женщины в Финляндии могут проходить военную службу по желанию. Много ли их приходит?

— В последние два – три года служить ежегодно приходило около тысячи молодых женщин, которые добровольно проходили военную подготовку. В общей сложности с середины 90-х годов мы подготовили около 15 тысяч женщин. Мы продолжаем работать над тем, чтобы обучать больше женщин.

В прошлом все армии сосредотачивались на мужчинах. Но женщины привносят в армию нечто, что нам нужно сейчас. Речь о большем разнообразии в том, что касается мышления и видения задач.

Когда я был молодым, то моему поколению было трудно смириться с тем, что женщины служат в армии, потому что это тяжелый труд и так далее. Но сегодня, когда я говорю с молодыми людьми, я уже не вижу между ними никакой разницы. Я хочу сказать, что молодые мужчины и женщины способны вместе делать то, что нужно. В годы моей молодости все было иначе. Но, думаю, это хорошо, что больше молодых женщин интересуются армией, и мы стараемся увеличивать их количество.

В обществе ведется обсуждение, стоит ли сделать обязательной военную службу для обоих полов. Или, может, стоит организовать службу для тех, кто не проходит воинскую службу? Посмотрим, как изменится ситуация лет через пять – десять.

— Пришлось ли финским вооруженным силам провести какие-то изменения, чтобы примкнуть к Североатлантическому альянсу?

— Да, разумеется. Финляндия была страной-партнером НАТО почти 30 лет (до вступления в Североатлантический альянс с 1994 года Финляндия входила в программу "Партнерство ради мира", созданную для армий стран, не входящих в альянс — прим. авт.). Но между партнерством и полноценным членством есть разница. Сейчас, в начале нашего членства, разумеется, самое важное — интеграция нашего национального оборонного плана и его согласование с планами Североатлантического альянса.

Конечно, мы должны вносить свой вклад в коллективное сдерживание и оборону вне финских границ. Это определенным образом повлияет на структуру наших вооруженных сил. Также мы должны вносить вклад в коллективное сдерживание и оборону в мирное время. Короче говоря, да, изменения будут.

— Будут ли финские солдаты в будущем участвовать в миссиях альянса, например, в Косово или на восточном крыле НАТО, где сейчас размещены восемь натовских соединений, призванных сдерживать Россию от агрессии?

— Мы уже участвуем в миссии в Косово, а также наши бойцы отправлены в рамках миссии в Ирак. Сейчас мы думаем, как нам участвовать в миссиях альянса по защите воздушного пространства. Есть вероятность, что мы войдем в соединения на восточном крыле НАТО, но Финляндия сама является государством на границе альянса с Россией. Поэтому нам нужно сохранить баланс. Ведь наша первоочередная задача, хоть мы и вошли в Североатлантический альянс, — это, конечно, позаботиться о сдерживании и обороне здесь, в Финляндии.

Автор: Катержина Грунтова (Kateřina Gruntová)