Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ

Экс-командующий ВДВ России Андрей Сердюков возглавил объединенный штаб ОДКБ

МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Начальником Объединенного штаба ОДКБ утвержден Андрей Сердюков, сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

"Приняты решения по важным вопросам деятельности ОДКБ… Сегодня на рассмотрение глав государств был представлен пакет документов, который… был принят и подписан. На должность начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден представитель России Андрей Сердюков", - сказал генсек журналистам в четверг в Минске.